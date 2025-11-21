川普政府拋俄烏和平計畫 烏國安顧問否認「同意」傳聞

烏克蘭國安顧問烏梅洛夫否認同意28點俄烏和平計畫。（法新社）

美國川普政府近日拋出28點俄烏和平方案，要求烏克蘭割地裁軍，以換取俄烏停火，美國官員更透露，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的國安顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov），已同意和平方案的大部分條文，但烏梅洛夫今（21日）發文否認，聲稱自己只是一名技術官員，並無同意條款的權限。

《路透》報導，在川普政府提出的俄烏28點和平協議中，有眾多要求迎合了俄羅斯的主張，包括烏克蘭放棄領土、裁減軍隊規模、不得加入北約（NATO）等等。

一名美國高階官員透露，這項和平方案是美方與烏克蘭國安國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）討論後得出的成果，烏梅洛夫修改一部分條文之後，同意了絕大多數條款，然後呈報給烏克蘭總統澤倫斯基。

不過烏梅洛夫否認美國官員的說法，他聲稱自己尚未討論和平方案的條款，更遑論「同意」。

烏梅洛夫在社交通訊平台Telegram發文說：「在我訪問美國期間，我的角色是技術性的，組織會議並準備對話。我沒有提供任何評估，更不用說是對任何條款的批准。這不在我的權限範圍內，也不符合規程」。

