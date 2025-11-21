為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    被納入社媒禁令 直播平台Twitch將停用16歲以下澳洲用戶

    2025/11/21 18:47 編譯管淑平／綜合報導
    澳洲禁止16歲以下未成年人使用社群媒體的新規範將在下月實施，電競、娛樂直播平台Twitch將被迫移除其平台上所有未滿16歲的澳洲用戶。（歐新社檔案照）

    澳洲禁止16歲以下未成年人使用社群媒體的新規範將在下月實施，電競、娛樂直播平台Twitch將被迫移除其平台上所有未滿16歲的澳洲用戶。（歐新社檔案照）

    澳洲禁止16歲以下未成年人使用社群媒體的新規範，將在下個月實施，全球知名電競、娛樂直播平台Twitch將因這項新規，被迫移除其平台上所有未滿16歲的澳洲用戶。

    「法新社」21日報導，澳洲網路安全主管機關「電子安全委員辦公室」（eSafety Commissioner）表示，將自12月10日起，強制「臉書」（Facebook）、Instagram、TikTok等平台移除16歲以下用戶，否則將面臨高額罰款。該委員會指出，從電競直播起家，現已拓展到多類內容直播的美國公司Twitch，「以鼓勵用戶互動，包括透過直播內容互動為特色」，也符合禁止標準。

    生活風格類平台如Pinterest、LegoPlay，以及網路通訊平台WhatsApp不受禁令限制，其他平台則還在審查。不過，電子安全委員葛蘭特（Julie Inman Grant）說，在新規定實施前，不預期會新增更多平台列入禁令範圍。

    英國廣播公司新聞網（BBC News）21日報導，因應澳洲這項禁令，Twitch公司1名發言人表示，12月10日起澳洲16歲以下的人將無法在Twitch註冊帳號，現有未滿16歲者的帳號，將自明年1月9日起停用。

    Twitch母公司為美國亞馬遜（Amazon），根據該平台數據，7成觀眾年齡介於18到34歲之間，但是該公司未公布更低年齡層使用者數量。Twitch現行規定已禁止13歲以下註冊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播