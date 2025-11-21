被納入社媒禁令 直播平台Twitch將停用16歲以下澳洲用戶

澳洲禁止16歲以下未成年人使用社群媒體的新規範將在下月實施，電競、娛樂直播平台Twitch將被迫移除其平台上所有未滿16歲的澳洲用戶。（歐新社檔案照）

澳洲禁止16歲以下未成年人使用社群媒體的新規範，將在下個月實施，全球知名電競、娛樂直播平台Twitch將因這項新規，被迫移除其平台上所有未滿16歲的澳洲用戶。

「法新社」21日報導，澳洲網路安全主管機關「電子安全委員辦公室」（eSafety Commissioner）表示，將自12月10日起，強制「臉書」（Facebook）、Instagram、TikTok等平台移除16歲以下用戶，否則將面臨高額罰款。該委員會指出，從電競直播起家，現已拓展到多類內容直播的美國公司Twitch，「以鼓勵用戶互動，包括透過直播內容互動為特色」，也符合禁止標準。

生活風格類平台如Pinterest、LegoPlay，以及網路通訊平台WhatsApp不受禁令限制，其他平台則還在審查。不過，電子安全委員葛蘭特（Julie Inman Grant）說，在新規定實施前，不預期會新增更多平台列入禁令範圍。

英國廣播公司新聞網（BBC News）21日報導，因應澳洲這項禁令，Twitch公司1名發言人表示，12月10日起澳洲16歲以下的人將無法在Twitch註冊帳號，現有未滿16歲者的帳號，將自明年1月9日起停用。

Twitch母公司為美國亞馬遜（Amazon），根據該平台數據，7成觀眾年齡介於18到34歲之間，但是該公司未公布更低年齡層使用者數量。Twitch現行規定已禁止13歲以下註冊。

