防中國電動車監聽 英國國防部禁車上討論機密

一批包括中國製電動車的新車出口到歐洲。（路透檔案照）

中國電動車潛藏的資安風險，引起英國政府警覺，英國《電訊報》17日報導，在擔心中國可能透過電動車監聽的疑慮中，英國國防部近日禁止在公務車上談論機密公務。

英國國防部為了致力減碳達成淨零排放目標，引進數百輛電動車，其中包括一些中國企業生產之電動車。然而，由於對中國電動車內建麥克風，可能錄下車內敏感對話，並傳送給北京的疑慮升高，國防部除了之前下令禁止含中國零件的電動車，停放於敏感軍事基地周邊，現在採取「車內禁止討論機密」的進一步行動。

請繼續往下閱讀...

17日社群媒體流傳這些貼在車內的警告貼紙照片，其中一張貼紙上寫著「國防部裝置不得連接到（這輛）車」，另一張為「車內禁止討論所有超過『官方』（OFFICIAL）」等級的資訊」。一名消息人士表示，目前沒有任何證據顯示，已有資料外洩到第三方。

近期數據顯示，英國國防部有大約745輛電動車，以及1400輛油電混合動力車；該部使用的新電動車中，許多為中國國有上海汽車集團旗下品牌MG。今年4月，英國政府曾警告，電動車易於受中國竊聽，可能對國安構成潛在風險。

英國國防部發言人表示，已採取安全建議措施，保護該部系統和資訊，「包括確保公務裝置不連接到車輛，以及要求人員在車內僅能討論符合分級的內容」，這項政策是用所有國防部的民間租賃車，而非僅電動車。電訊報這份報導已聯絡MG和中國駐英大使館尋求回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法