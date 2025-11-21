為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美媒《Axios》：川普烏俄終戰計畫含「北約式」安全保障

    2025/11/21 20:41 編譯孫宇青／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基在和平談判中始終希望獲得美歐強有力的安全保障，如今傳出美國總統川普願意提出類似北約第五條款的共同防禦承諾。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基在和平談判中始終希望獲得美歐強有力的安全保障，如今傳出美國總統川普願意提出類似北約第五條款的共同防禦承諾。（歐新社）

    美國向烏克蘭提出28點和平方案，被認為要求烏方做出「痛苦」的讓步。不過，美媒《Axios》獲得的草案顯示，美方的和平方案包含一項以北大西洋公約組織（NATO）第5條款為藍本的安全保障，將使美國及其歐洲盟友承諾把對烏克蘭的攻擊視為對整個「跨大西洋共同體」的攻擊。

    據報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）20日向澤倫斯基提交的和平方案，僅表示「烏國將獲得可靠的安全保障」，但美方實際上也向烏方提交另一份方案，內容提到俄國未來對烏國發動的任何「重大、蓄意且持續的武裝攻擊，都將被視為威脅跨大西洋共同體和平與安全的攻擊」，美國及其盟友將採取相應措施，包括動用武力。

    澤倫斯基在和平談判中的首要目標是，獲得美國和歐洲強有力的安全保障，而這正是川普首次願意提出類似保障。

    這項安全保障的初步期限訂為10年，經雙方同意可以續約，文件列出烏、美、歐盟、北約和俄國的簽署欄。一位白宮高層官員表示，俄方已聽取草案簡報，但尚不清楚最終是否需要俄國總統普廷的簽名。

    另一位白宮高層官員和一位知情人士證實該方案的真實性，但還需要與歐洲夥伴討論，仍可能修改。

    川普政府認為，這項擬議的安全保障對澤倫斯基和烏國的長期安全而言都是「重大勝利」。然而，「美國優先」支持者可能會強烈反對該方案，因為這等同美軍將承擔保衛烏國的義務。

