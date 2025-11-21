川普急推終戰「激進時間表」！ 歐洲憂被逼全盤接受俄方條件

面對川普政府急推「激進」的烏克蘭終戰時間表，歐洲各國陷入混亂並深感擔憂。圖為川普（右）與澤倫斯基（左）今年8月在白宮會晤的資料照。（法新社）

根據英國《衛報》報導，面對美國提出的烏克蘭終戰計畫，歐洲各國正陷入一片混亂，急尋對策。美國外交官透露，川普政府正以此案設定「激進的時間表」，試圖在「最短時間內」達成協議。儘管白宮堅稱計畫對雙方有利，但烏克蘭官員私下痛批該提案簡直「荒謬」。

報導指出，美國外交官形容川普正試圖以「不可思議的氣勢」來推動和平。這股急迫感讓基輔面臨艱難的談判處境。雖然烏克蘭總統府對外的回應較為謹慎，但內部官員對這份據報是由普廷親信德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）與川普特使魏科夫（Steve Witkoff）共同起草的計畫感到不以為然，甚至稱其為旨在分化盟友的「挑釁」。

在20日晚間的例行演說中，烏克蘭總統澤倫斯基證實美方已提出計畫要點。他強調：「烏克蘭需要和平，但必須是真實、有尊嚴的和平……其條款必須尊重我們的獨立、主權與烏克蘭人民的尊嚴。」他表示已列出關鍵原則，雙方團隊將就此進行工作。

歐盟領袖正倉促行動，試圖回應這份似乎踩遍烏克蘭紅線的草案。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）重申，任何和平計畫要成功，都必須有烏克蘭與歐洲的參與。她質疑，若俄羅斯真想和平，早該接受今年3月的無條件停火提議。

澤倫斯基透露，他正與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）保持密切聯繫，並預計在「未來幾天」與川普直接通話。

