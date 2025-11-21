去年首登場狂掃900萬業績 「台灣祭」再以夜市美食炒熱東京百貨店

我駐日副代表周學佑（左）參觀點水小棧的潤餅製作。（駐日特派員林翠儀攝）

深受日本人喜愛的台灣美食市集「台灣祭」，第二次在東京新宿的京王百貨登場，今年的台灣祭凸顯「夜市風」，有大雞排、潤餅、營養三明治、大腸包小腸等夜市小吃，去年首次登場創下驚人業績，主辦的京王百貨很有信心，並打算讓「台灣祭」成為京王新宿店的招牌市集之一。

京王百貨在日本百貨業走大眾路線，尤其策展各項美食祭成為賣點，最有名的就是「駅弁大會」（全國車站便當大會），堪稱元祖，北海道祭和沖繩祭也非常知名。

請繼續往下閱讀...

由於看好台灣美食在日本的高人氣，京王去年委託合作的台灣廠商「快樂檸檬」負責人林太一策展「台灣祭」，招來約25、26家廠商，僅用半個樓層的賣場，結果一鳴驚人，6天創下4400萬圓（約合900萬台幣）的營業額，一舉打入了京王美食祭的前5大排行榜。

京王百貨新宿店店長鈴木俊之表示，台灣夜市在新宿重現，這個活動可增加台日兩國的情誼，讓日本民眾近距離感受到台灣這個國家，希望未來繼續舉辦第三、第四次，讓「台灣祭」成為京王新宿店的名物展。

今年的京王台灣夜市，不但慎重舉辦開幕式，邀請駐日代表處副代表周學佑剪綵，還安排旅日台灣網紅LinLin林佳棻宣傳，台灣超商吉祥物「OPEN小將」也天天駐點，週日還有舞獅表演，參展廠商更是一口氣增加到40家。

林太一表示，日本有很多人在做台灣祭，但等級參差不齊，因為是在京王百貨舉辦，所以不能丟臉，幸好他在誠品生活日本橋有設店，可以接觸很多台灣優質品牌，所以就把大家帶來辦展。

今年台灣祭以夜市小吃為主題，台灣名店點水樓為台灣祭量身打造的「點水小棧」，今年推出台灣潤餅，師傅以土法自製日本買不到的潤餅皮，從台北進軍大阪的「同客餃子館」，來自基隆的芋頭甜點「連珍」都是台灣祭的固定咖，也代表優質保證。

今年還有來自嘉義的阿潘老師咖哩酥、基隆的營養三明治、蔥抓餅、大腸包小腸、胡椒餅、甜甜圈、大雞排，都是夜市美食的代表，地方特產有來自台東的洛神花、台灣特有的龍眼花蜜，還有來自濁水溪上游的台灣米，今年首次參展政府單位有苗栗縣的蜜芋頭、仙草凍和紅棗銀耳露，還有水保署結合台日廠商推出的「天茶地酒」品牌，台灣阿嬤香的「明星花露水」和原住民藝品台灣小物都很有特色。

周學佑表示，希望藉由這次活動將台灣優良的食品推向日本市場，讓更廣大的日本民眾享受台灣美食，促進雙邊的文化交流，期待進一步深化台日的友好關係。

「OPEN小將」在京王台灣夜市吸引民眾排隊合影。（駐日特派員林翠儀攝）

來自嘉義的阿潘老師咖哩酥。（駐日特派員林翠儀攝）

京王台灣夜市策展人林太一介紹來自濁水溪上游的台灣米。（駐日特派員林翠儀攝）

駐日副代表周學佑與今年首次參展的苗栗縣人員合影。（駐日特派員林翠儀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法