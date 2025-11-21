官媒喜喊「日本日子難過了」！遭中國網民酸：北韓也這樣說美國

圖為中國遊客參觀東京淺草寺。（美聯社）

日相高市早苗發表「台灣有事」言論，造成中日關係緊張，中國採取一系列報復措施。中國官媒新華社20日指出，中國旅遊團遊日的訂單現在被大量取消，日本旅遊業日子「很難過」。然而，報導罕見遭中國網友吐槽。有網友表示，「最難受的是我們」；還有網友也諷刺說，「朝鮮新聞天天說韓國美國日子難過」。

新華社昨日撰文指出，日本旅遊業在這一波中日衝突中大受打擊，中國旅遊團出現退單潮，訂單被取消率目前已飆升至七成以上。其中，冬季中國遊客主要的旅遊目的地北海道受到明顯衝擊，有當地業者表示，本來現在應該進入旺季，卻完全接不到訂單，不知如何是好。

中國駐東京旅遊辦事處主任歐陽安也說，高市早苗近期涉台錯誤的言論，對中日交流產生實質性的影響，中國遊客現在赴日意願大大降低，許多原定訪日的個人及團體，都調整了行程。

不過，相關報導似乎並不被中國網友買單。在中國搜尋引擎百度上，相關新聞即時討論彈幕中，網友紛紛留言表示：「最難受的還是我們...日本民宿和旅遊包車業務有50%以上是咱國人在創業」、「朝鮮新聞天天說韓國美國日子難過」、「我怎麼看到的消息是日本民眾開心」、「受傷的還有中國航空公司」、「出去看看才知道外邊下沒下雨」。

也有網友諷刺：「這種事情看的還少嗎？回頭人家一降價，大批的人就上趕著去了。」；也有網友駁斥：「人家日子並不難過，最近有國內大V估算過，全年1個中國大陸的人都不去日本，對日本京GDP全年影響大概是0.36%。日本旅遊消費力的主要人群不來源於大陸這邊。少了人去窮遊，少了人去壓馬路，到底誰歡喜誰愁，我相信明白人都知道。」

中國網友對中國官媒報導的反應。（取自百度）

