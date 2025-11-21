報復高市早苗! 北京下令日本藝人年底前演出全封殺

日本爵士音樂家鈴木良雄在北京的演出海報。（路透）

根據《路透》報導，隨著中日外交緊張局勢升溫，中國當局本週突然取消了多場日本音樂家在主要城市的演出。在北京，80歲的日本知名爵士音樂家鈴木良雄正在進行試音時，突遭便衣警察闖入叫停，被告知「所有日本人的演出都取消了」。

這起事件發生在週四（21日）下午。挪威籍活動主辦人彼得森-克勞森（Christian Petersen-Clausen）描述，便衣警察進入場館不到一分鐘，場地所有者便被告知：「警察說所有與日本人有關的音樂會都取消，沒有商量餘地。」鈴木良雄與其樂團為此已申請簽證數月，對此消息感到崩潰。

受影響的不只爵士樂。日本歌手KOKIA原定週三晚間在北京的演唱會，也在最後一刻被取消。憤怒的歌迷在社群媒體上抱怨，大家排隊等到開場時間，才被告知場館不讓演出。網路上流傳的影片顯示，大批歌迷在場外高喊：「退票！退票！」此外，日本饒舌歌手KID FRESINO的中國巡演，也宣布無限期延後。

報導指出，這波文化抵制的導火線，是日本新任首相高市早苗本月發表的言論，她聲稱中國若攻擊台灣威脅到日本生存，可能觸發日本的軍事回應。北京對此極為憤怒，揚言要高市付出代價。報復行動始於抵制旅遊與禁止日本水產進口，如今更蔓延至文化領域。

場館收警告：年底前日本演出全取消

彼得森-克勞森透露，中國各地的展演場館在週四與週五收到當局警告，今年底前所有日本音樂家的演出可能都會被取消，且被告知明年不要提交新的申請。

報導指出，中國過去也有利用文化抵制作為外交籌碼的歷史，例如2016年因「薩德」反飛彈系統爭議而實施的「限韓令」。分析認為，取消演出將進一步打擊中國試圖提振的服務業消費。

