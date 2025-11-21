為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    稱日飛彈運美重返軍國主義 中國搬二戰文件痛批：必以失敗告終

    2025/11/21 17:14 編譯陳成良／綜合報導
    中國外交部發言人毛寧21日嚴辭抨擊，日本若想重走軍國主義老路，「必以失敗告終」。（路透資料照）

    中國外交部發言人毛寧21日嚴辭抨擊，日本若想重走軍國主義老路，「必以失敗告終」。（路透資料照）

    針對日本近期完成向美國出口「愛國者」防空飛彈，中國外交部21日發出強烈抨擊，指責此舉標誌著日本正在突破「專守防衛」原則；發言人毛寧搬出二戰歷史文件，措辭嚴厲地警告日本若想「重走軍國主義老路」，最終「只能以失敗告終」。

    據日媒報導，日本政府日前已將一批由三菱重工授權生產的愛國者飛彈運往美國，以補充美軍庫存。這是日本在2023年大幅放寬「防衛裝備轉移三原則」後，首次出口具殺傷力的成品武器。儘管美方承諾不會轉供第三國，但此舉仍觸動北京的敏感神經。

    據中媒報導，毛寧在例行記者會上，搬出「開羅宣言」、「波茨坦公告」與「日本投降書」等二戰後國際法律文件，指責日本違反了做為戰敗國「完全解除武裝」的義務。她批評日本近年來不斷擴張軍力，防衛預算連續13年增長，並透過解禁集體自衛權等方式「自我鬆綁」，如今更開始出口殺傷性武器。

    質疑日企圖修改「無核三原則」

    此外，針對日本自民黨內部討論修訂安保文件，包括檢討「不製造、不擁有、不運進核武器」的「無核三原則」，毛寧也表達強烈不滿。她指控日本一方面宣稱要建立無核世界，另一方面卻尋求「核共享」，這表明日本正加緊重新武裝，背棄和平發展承諾。

    毛寧最後撂下重話：「人們不禁要問，日本究竟意欲何為？如果日本想重走軍國主義的老路…中國人民不會答應，國際社會不會允許。」

    此前，日本首相高市早苗曾多次發表挺台言論，包括聲稱「台灣有事即日本有事」，並警告若中國封鎖台灣將視為侵略，這些言論近期也遭到中國外交部多次點名批評，甚至祭出禁止日本水產進口等反制措施。

