為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    孟加拉規模5.5地震至少3死 325公里外印度加爾各答超晃狂逃

    2025/11/21 17:07 編譯張沛元／綜合報導
    孟加拉首都達卡附近21日發生地震，1條小巷內的鷹架被震垮坍塌。（路透）

    孟加拉首都達卡附近21日發生地震，1條小巷內的鷹架被震垮坍塌。（路透）

    當地衛生官員說，孟加拉首都達卡郊區21日遭強震侵襲，造成至少3人死亡與多人受傷。

    根據美國地質調查所（USGS），這起規模5.5的地震發生在當地時間21日上午10時38分（台灣時間同日中午12時38分），震央位於距離達卡約33公里的納爾辛迪市（Narsingdi）附近，深度10公里。USGS警告，這起地震恐造成「重大傷亡」與財產損失。

    地震搖晃持續26秒，孟加拉當地地震測報單位該地震規模列為5.7。

    這起連遠在325公里外的印度城市加爾各答都感受到震動的強震，一度引發孟加拉民眾恐慌，被嚇得紛紛奪門而出；法新社記者在達卡街頭看到有人在哭，其他人也一臉驚恐。目擊者說，畢生沒經歷過如此強烈的搖晃，建築物「搖得跟樹一樣」。

    綜合警方與衛生部門的說法，強震導致1棟6層樓建築的圍欄垮掉，造成3人死亡，包括1名醫學生；目擊者則說，達卡有1棟8層樓的水泥石塊被震到掉到下方的1條繁忙的馬路上。50歲的侯賽因（Sakib Hossain）聽到一聲巨響後衝出門，看到很多人擠在1家肉舖以躲避掉落的水泥石塊。目擊者與消防部門指出，有人因此受傷。

    孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）呼籲民眾保持冷靜，當局正密切注意情況，並已指派所有相關部門前往現場評估可能的損失。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播