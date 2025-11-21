孟加拉規模5.5地震至少3死 325公里外印度加爾各答超晃狂逃

孟加拉首都達卡附近21日發生地震，1條小巷內的鷹架被震垮坍塌。（路透）

當地衛生官員說，孟加拉首都達卡郊區21日遭強震侵襲，造成至少3人死亡與多人受傷。

根據美國地質調查所（USGS），這起規模5.5的地震發生在當地時間21日上午10時38分（台灣時間同日中午12時38分），震央位於距離達卡約33公里的納爾辛迪市（Narsingdi）附近，深度10公里。USGS警告，這起地震恐造成「重大傷亡」與財產損失。

請繼續往下閱讀...

地震搖晃持續26秒，孟加拉當地地震測報單位該地震規模列為5.7。

這起連遠在325公里外的印度城市加爾各答都感受到震動的強震，一度引發孟加拉民眾恐慌，被嚇得紛紛奪門而出；法新社記者在達卡街頭看到有人在哭，其他人也一臉驚恐。目擊者說，畢生沒經歷過如此強烈的搖晃，建築物「搖得跟樹一樣」。

綜合警方與衛生部門的說法，強震導致1棟6層樓建築的圍欄垮掉，造成3人死亡，包括1名醫學生；目擊者則說，達卡有1棟8層樓的水泥石塊被震到掉到下方的1條繁忙的馬路上。50歲的侯賽因（Sakib Hossain）聽到一聲巨響後衝出門，看到很多人擠在1家肉舖以躲避掉落的水泥石塊。目擊者與消防部門指出，有人因此受傷。

孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）呼籲民眾保持冷靜，當局正密切注意情況，並已指派所有相關部門前往現場評估可能的損失。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法