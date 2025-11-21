前副總統錢尼葬禮 川普、范斯罕見未受邀

前總統布希、拜登與前副總統賀錦麗等人，出席美國已故副總統錢尼的葬禮。（歐新社）

美國前副總統錢尼（Dick Cheney）3日晚間因肺炎及心臟血管疾病併發症逝世，享壽84歲，20日於華盛頓國家大教堂舉行葬禮。引發外界議論的是，現任總統川普與副總統范斯並沒有按往例，出席已故正、副元首葬禮。美國網路媒體「Axios」引述知情人士透露，兩人並無受錢尼家族邀請出席。

出席葬禮者包括兩位前總統布希（George W. Bush）、拜登，兩位前第一夫人勞拉（Laura Bush）、吉兒（Jill Biden），以及前副總統賀錦麗、彭斯（Mike Pence）和高爾（Al Gore）。

雖然未受邀出席，范斯仍宣揚錢尼為國效忠的精神，祈願錢尼家族在哀悼時刻一切安好。

錢尼家族排除川普並非無跡可尋。2021年1月6日國會暴動發生後，在川普第一任期給予支持的錢尼開始轉變立場，加上曾任眾議員的女兒麗茲（Liz Cheney）因在國會暴動調查案中，扮演要角並共同推動川普彈劾案，致使雙方決裂。麗茲在2022年的共和黨眾議員初選中，敗給川普支持的候選人，2024總統大選倒戈支持賀錦麗。

錢尼逝世消息傳出後白宮反應低調，新聞秘書李威特當時向媒體表示，川普得知錢尼過世並降半旗致意。

