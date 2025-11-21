為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    前副總統錢尼葬禮 川普、范斯罕見未受邀

    2025/11/21 17:00 編譯林家宇／綜合報導
    前總統布希、拜登與前副總統賀錦麗等人，出席美國已故副總統錢尼的葬禮。（歐新社）

    前總統布希、拜登與前副總統賀錦麗等人，出席美國已故副總統錢尼的葬禮。（歐新社）

    美國前副總統錢尼（Dick Cheney）3日晚間因肺炎及心臟血管疾病併發症逝世，享壽84歲，20日於華盛頓國家大教堂舉行葬禮。引發外界議論的是，現任總統川普與副總統范斯並沒有按往例，出席已故正、副元首葬禮。美國網路媒體「Axios」引述知情人士透露，兩人並無受錢尼家族邀請出席。

    出席葬禮者包括兩位前總統布希（George W. Bush）、拜登，兩位前第一夫人勞拉（Laura Bush）、吉兒（Jill Biden），以及前副總統賀錦麗、彭斯（Mike Pence）和高爾（Al Gore）。

    雖然未受邀出席，范斯仍宣揚錢尼為國效忠的精神，祈願錢尼家族在哀悼時刻一切安好。

    錢尼家族排除川普並非無跡可尋。2021年1月6日國會暴動發生後，在川普第一任期給予支持的錢尼開始轉變立場，加上曾任眾議員的女兒麗茲（Liz Cheney）因在國會暴動調查案中，扮演要角並共同推動川普彈劾案，致使雙方決裂。麗茲在2022年的共和黨眾議員初選中，敗給川普支持的候選人，2024總統大選倒戈支持賀錦麗。

    錢尼逝世消息傳出後白宮反應低調，新聞秘書李威特當時向媒體表示，川普得知錢尼過世並降半旗致意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播