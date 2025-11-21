夫妻檔生意太好「傲慢反共」遭北韓公開處決 民眾被迫攜幼兒觀看

北韓當局常以公開槍決方式警告民眾。（摘自南韓中央日報）

英國「每日郵報」報導，一對50多歲北韓夫妻被控在生意興隆後變得傲慢反共，而遭公開槍決，行刑時有200多名民眾被動員到場觀看，其中一些父母不得不帶著學齡前幼兒觀看處決。

報導說，這對夫妻透過出售、修理與出租電動自行車、一般自行車以及電動摩托車零件而事業有成，儘管他們在平壤寺洞區域朝鮮職業總同盟中央委員會上有正式登記，但他們私下賺取鉅額利潤而成為「大人物」。一些居民抱怨他們產品價格高昂、品質不佳，有些人則稱他們粗魯傲慢。

北韓當局控告他們觸犯「拒絕反動思想文化法」，同時與境外組織合作，非法轉移外幣、散播反國家訊息。

報導指出，他們在8月初被捕，9月初被聯合審訊，並判處死刑。約20名關係人據信被判處流放或再教育。

該處決在平壤美林（Mirim）一處空地舉行，平壤當局下令民眾到場觀看。知情者說，「所有管理人員，比如市場與攤商經理都被要求到場，超過200名民眾聚集」。據悉，一些家長被迫將沒上幼稚園的孩童帶來現場。

知情者補充，「沒有地方安置孩童的民眾別無選擇，只能將孩子帶來。路過的中學生也毫無抗拒，加入大人行列，目睹這可怕的一幕」。官員告訴在場者，該處決旨在「殺雞儆猴，防止經濟混亂，並教育大眾」。

報導說，這起懲罰被廣泛視為警告，以切斷外部連結，強化國家對民間商業活動的控制。而該槍決因在領導人金正恩結束中國行不久後進行，時機上也引發關注。

知情者指出，此舉釋出的訊息是，「即使與外國合作，內部紀律也不容例外，同時展現，任何人只要超越一點點國家允許的界線都將受罰，以儆效尤」。

消息來源說，「所有商人看到這件事都心生恐懼，並想『我們也可能隨時被捕』」。據悉，市場活動連日大幅下滑，與這對夫妻有關的企業倒閉，電池與相關零件價格飆漲或停止流通。

知情人士表示，「這起事件不僅僅是為了懲罰『擾亂經濟秩序』，更是為了在公眾、尤其是年輕人中灌輸恐懼，讓他們覺得『國家可以隨意懲罰任何人』」。

