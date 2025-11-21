為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    不准進北約但給「類第五條款」保護！川普和平計畫驚見美軍參戰承諾

    2025/11/21 16:35 編譯陳成良／綜合報導
    美國國旗與北約旗幟在華府艾森豪行政大樓外飄揚。美媒獨家披露，川普政府擬提供烏克蘭一份模擬「北約第五條款」的安全保證，以換取其在領土問題上的讓步。（路透資料照）

    根據美國新聞網站《Axios》獨家取得的草案文件，川普政府為了讓烏克蘭接受割地求和，竟開出了一張史無前例的支票：提供一份模擬「北約第五條款」的安全保證，承諾若俄羅斯再次發動攻擊，美國與歐洲盟友將視同對整個「跨大西洋社群」的攻擊，並可能動用武力回應。

    若俄再犯 美歐將視同對全體攻擊

    這份獨立於28點計畫之外的草案文本明確指出，若俄羅斯越過停火線對烏克蘭發動「重大、蓄意且持續的武裝攻擊」，將被視為對跨大西洋社群和平與安全的威脅。在此情況下，美國總統將在諮詢盟友後，決定採取包括「武裝力量」在內的必要措施恢復安全。這項保證初步有效期為10年，可經雙方同意續簽。

    該文件預留了烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟及北約的簽署欄位。白宮高級官員透露，俄方已獲知此草案內容，但目前尚不清楚普廷本人是否需要簽字。官員表示，川普政府視此安全保證為澤倫斯基的「重大勝利」，以此平衡他必須做出的痛苦讓步。

    作為交換，烏克蘭必須接受極其苛刻的條件：割讓整個頓巴斯地區給俄羅斯，赫爾松與札波羅熱的控制線將凍結，且境內不得有北約駐軍。此外，烏克蘭軍隊規模將被限制在60萬人以內，雖少於現有兵力，但仍遠高於戰前的25萬人。

    報導分析，這項計畫雖給了澤倫斯基渴望的安全保障，但也可能讓川普面臨來自「美國優先」陣營的強烈反彈，因為這實質上承諾了美軍將在未來戰爭中保衛烏克蘭。

