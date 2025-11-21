為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    大批中國展商赴德參加醫療展食物中毒 至少百人出現不適症狀

    2025/11/21 16:54 即時新聞／綜合報導
    有報導指出，出事餐廳為「兄弟烤吧」，一份便當要價20歐元（約新台幣725元），相當昂貴。（取自微博）

    有報導指出，出事餐廳為「兄弟烤吧」，一份便當要價20歐元（約新台幣725元），相當昂貴。（取自微博）

    2025年杜塞道夫國際醫療器材展在德國開幕，有大量中國企業參展，然而中國參展商卻遭遇大規模食物中毒，至少有100人出現不適症狀，最慘傳出有人一晚上跑廁所狂瀉40多次。所幸最後無人死亡，送醫治療者也已無大礙。

    綜合中媒報導，中國參展商有200人都食用了一間當地中式餐館提供的便當，結果用餐後多人開始上吐下瀉。

    有報導指出，出事餐廳為「兄弟烤吧」，一份便當要價20歐元（約新台幣725元），相當昂貴。「兄弟烤吧」對此也在社群平台上道歉，表示因當天共需準備500份便當，時間非常緊迫，他們將提前切好的豬肉放進冷凍室保存，當天取用的時候肉仍處於冷凍狀況，導致烹煮未完全熟透，為嚴重的人為疏失。

    事後餐館除派人當面道歉，也準備了白粥和藥品給中國展商。不過仍有多人表示不滿，聲稱當時發現裡面的肉有臭酸情形，懷疑不只是因為解凍未完全原因。還有人質疑，該家餐館評分很低，價格昂貴，為何展會公司會選擇這間餐廳供餐？懷疑其中有不明關係。

    該起事件造成4人送醫治療，目前中國領事館正在統計實際受影響人數，目前已知超過100人，所幸無人重傷或死亡，住院者也已無大礙。中國領事館將持續追查此事發生確切原因。

