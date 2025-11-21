涉操縱海軍陸戰隊員溺亡調查 南韓前總統尹錫悅遭起訴

南韓前總統尹錫悅今（21）日被正式起訴，罪名是他和其他人試圖操縱名海軍陸戰隊員溺亡事件的調查。（美聯社）

南韓前總統尹錫悅今（21）日被正式起訴，罪名是他和其他人試圖操縱海軍陸戰隊員溺亡事件的調查。

根據《美聯社》報導，助理特別檢察官鄭敏英（Choung Min-young，音譯）21日指控尹錫悅、前國防部長李鐘燮及其他10人濫用職權，稱他們試圖篡改對海軍陸戰隊員蔡秀根（Chae Su-geun，音譯）溺亡事件的調查報告。蔡秀根於2023年在洪水救援行動中不幸身亡。

鄭敏英表示，海軍陸戰隊的早期調查報告認定，該部隊1名師長及其他7人應對蔡秀根的死亡負責。但尹錫悅對該師長被列入調查範圍表示強烈不滿，促使總統府和國防部高級官員向海軍陸戰隊施壓，要求修改報告，將該師長排除在外。

鄭敏英指出，海軍陸戰隊調查組組長朴正勳（Park Jung-hun，音譯）頂住壓力，將報告提交給了警方。但尹錫悅命令官員從警方取回報告並解僱朴正勳，以不服從命令的罪名對其展開調查。

鄭敏英聲稱，朴正勳的調查符合法律和原則，但尹錫悅和其他被起訴人員「系統性地濫用職權」，破壞了海軍陸戰隊調查組的公正性和獨立性。尹錫悅目前尚未就起訴書發表評論。

