中國留學生藏毒菌！美議員轟「國安威脅」法官輕判後遣返中國

美國密西根大學的一名中國博士後研究員簡云青（Yunqing Jian，音譯），今年6月遭控私藏受管制的農業材料，包括種子與具危險性的真菌闖入美國。（美聯社）

美國密西根大學的一名中國博士後研究員簡云青（Yunqing Jian，音譯），今年6月遭控私藏受管制的農業材料，包括種子與具危險性的真菌闖入美國，引發國安疑慮。聯邦檢方當時語帶沉重指出，她的行為「牽涉最嚴重的國家安全問題」。

據《紐約時報》報導，簡女犯案時是密大博士後研究員。事件起因是其男友劉祖勇（Zunyong Liu，音譯）入境底特律時，被查獲攜帶真菌「禾穀鐮刀菌」（Fusarium graminearum），隨後兩人行徑曝光。

簡女在認罪協議中承認，曾把種子藏在靴子裡的小袋子中帶入美國，也曾於其他時間偷偷攜帶材料入境，並與劉男討論如何更隱秘地走私真菌。此外兩人都承認其曾對調查人員説謊。

而對於危害程度，雙方仍存爭議。辯方表示，該真菌在美國本就存在，且專家也表示，「雖然可能危害小麥、玉米等農作物，但禾穀鐮刀菌在美國並不罕見」。此外兩人均為研究農作物病害的科學家，同事也為簡女作證，稱她平時合作愉快，行為與指控不符。簡女認罪時也辯稱，她的目的只是想「加速農作物防護研究」。

最終檢方也承認無法證明她具惡意，但仍警告其行為可能造成「毀滅性後果」，要求法官判刑兩年。法官最終僅判她服刑5個月，並允許返回中國。底特律代理聯邦檢察官戈根（Jerome Gorgon Jr.）在判決後聲稱，這起定罪是「對來自中國的秘密生物威脅所做出的重要一步」。

儘管案件低調落幕，但多名美國議員與外交事務專家仍強調要警惕中國透過科研合作來進行滲透的國安風險。美國校園與科研機構近來頻遭要求切割與中國的合作關係，國會也研議進一步限制。在簡女遭起訴前，美國政府甚至宣稱將「積極撤銷」中國留學生簽證，雖後來在總統川普發言後有所軟化。

事件曝光後，美國國會中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）更要求密大徹查實驗室運作，並指控這起案件疑涉「中國對美國高等教育系統的系統性滲透」。

