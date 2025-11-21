《讀賣新聞》社論：蓄意貶低日本 中國做法已過火

金井正彰（左）在北京與劉勁松（右）會談時，劉勁松雙手插口袋，金井則低頭致意，遭中方大作文章。（法新社）

針對日相高市早苗近日有關「台灣有事」的國會發言引發日中外交風波，《讀賣新聞》在20日社論中批評，儘管中國對高市早苗言論感到不滿，但中國蓄意貶低日本的做法已過火。

該篇社論指出，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰日前在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行會商，中國官媒中央電視台播放一段影片，影片中劉勁松雙手插口袋，似乎居高臨下地與金井交談，而金井則低頭致意。劉勁松的行為明顯失禮，有違外交禮儀規範。這段影片在中國社群媒體上廣泛傳播，無疑是惡意操縱輿論，旨在展現中國佔上風。

中國也在國際社會片面批評日本。在聯合國大會討論安理會改革的會議上，中國常駐聯合國代表提及高市有關「台灣有事」的言論，並批評她「干涉中國內政」。他還斷言，日本「完全沒有資格尋求安理會常任理事國席位」。

日本代表當下反駁中方言論毫無根據，日本為世界和平與繁榮做出貢獻，況且高市的言論並未涉及台灣主權，而是圍繞台灣可能發生的武裝衝突，將直接影響日本的安全。

該篇社論直言，中國指責日本干涉其內政的說法根本站不住腳。中國很可能是在運用其外交策略，試圖造成日本應受指責的印象。然而，這種做法無法獲得國際社會的理解。

此外，中國政府的攻勢已延伸至私人領域，對日中經貿關係產生不利影響。

據報導，包括《蠟筆小新》系列動畫電影在內的多部日本電影在中國的上映計畫已被推遲。中國政府呼籲民眾避免前往日本旅行，並重新考慮赴日留學，這引發民眾取消赴日旅行及其他活動的舉動。

此外，中國要求日本提交補充文件，作為恢復進口日本海鮮程序的一部分。儘管中國公開表示此舉是因為日本的程序不夠完善，但外界普遍認為，此舉是對高市言論的回應。

中國外交部表示，高市的言論引發中國民眾強烈的憤慨，「在目前情況下，即使日本水產品進入中國市場，也無處可去」。

然而，中國先前已承認日本海鮮的安全性，並同意解除進口禁令。如果北京片面推翻這項決定，將被視為無視國際規則和雙邊協議。中國應停止進行損害自身信譽的徒勞行為。

