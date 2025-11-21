公寓價格壓力持續攀升 日本擬登記房產所有人國籍

日本政府擬修法要求房產所有人登記國籍，以擴大打擊非本地居民的炒房行為。（法新社）

日本《讀賣新聞》旗下英文報紙《日本新聞》（The Japan News）21日報導，日本政府正在考慮要求房產所有人必須登記國籍資訊，以幫助大眾了解外國人購屋情況，從而創造更適宜的市場環境。

據報導，日本國內目前房產登記資訊僅列出所有人姓名和地址，不包含國籍資料。自春季以來，國土交通省一直在根據登記資料對外國人購屋情況進行調查，並將很快公布調查結果。

調查發現，登記簿中存在地址在海外的房產所有人，但難以準確追蹤居住在日本的外國人的購屋情況。政府計畫修改法律，強制要求在房產登記簿中列入所有人國籍資訊。

據了解，公寓價格飆升－－尤其是在城市地區－－部分原因是外國人購屋導致供應緊張。

消息人士透露，調查發現，今年1月至6月，居住在日本境外的外國人在東京新購公寓的購買量佔比為3％。此外，無論購屋者居住在日本境內或境外，新購公寓在1年內轉售的比例高達8.5％。

政府將繼續進行這類調查，預計將相關預算納入綜合經濟措施中。由多家大型房地產公司組成的日本不動產公司協會，正在制定相關指導方針，以防止公寓投機性轉售，例如在交屋前禁止轉售。

