    首頁 > 國際

    內憂外患夾擊！澤倫斯基陷貪腐醜聞 又遭美俄聯手逼割地求和

    2025/11/21 14:37 編譯陳成良／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基正面臨貪腐醜聞、前線失利與外部施壓等多重危機，其領導地位遭遇開戰以來最嚴峻挑戰。（彭博資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基正面臨貪腐醜聞、前線失利與外部施壓等多重危機，其領導地位遭遇開戰以來最嚴峻挑戰。（彭博資料照）

    根據《美聯社》分析報導，烏克蘭總統澤倫斯基正遭遇開戰四年來最嚴峻的領導危機。一方面，國內爆發涉及1億美元（約新台幣31.2億）的重大能源貪腐醜聞，引發執政黨內部反叛；另一方面，美國正推動一項要求烏克蘭做出重大讓步的終戰計畫，試圖在澤倫斯基政治脆弱之際，迫使其接受割地求和。

    >

    澤倫斯基正面臨來自自家「人民公僕黨」議員的叛變。起因是反貪機構揭露能源部門遭承包商透過回扣侵吞1億美元。一名與澤倫斯基關係密切、曾與他共同擁有媒體製作公司的合夥人明迪奇（Timur Mindich）據報已逃離出國。儘管澤倫斯基與其權勢極大的幕僚長葉爾馬克（Andrii Yermak）未被指控不法，但因葉爾馬克掌握人事大權，許多議員與活動人士要求澤倫斯基開除他以挽回公眾信任。

    美俄看準時機施壓 逼吞「毒藥協議」

    專家指出，美俄共同擬定的和平計畫，要求烏克蘭割讓頓巴斯地區並放棄特定武器，其曝光時機點對基輔極具殺傷力。英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House ）專家盧特塞維奇（Orysia Lutsevych）分析：「澤倫斯基現在很脆弱。美國與俄羅斯都看到了這個國內醜聞，決定藉此施加更多壓力，逼他就範。」

    在政治對手方面，現任駐英大使、前武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）雖否認從政意願，但民調顯示他是唯一能與澤倫斯基抗衡的人選。與此同時，俄軍在戰場上持續推進，特別是在東部後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）周邊戰況激烈，加上俄軍狂轟發電廠，導致烏克蘭面臨嚴重電力短缺。

    報導總結，儘管戒嚴令讓澤倫斯基暫無大選壓力，但若無法妥善處理貪腐案與人事爭議，不僅可能導致執政黨分裂，更將削弱他在國際談判桌上的底氣，甚至危及未來的連任之路。

