曾率印尼擺脫「脆弱五國」惡名 佐科威：AI可以創造就業機會

印尼前總統佐科威（中）表示，即將到來的「智慧經濟」的前景，取決於對民眾進行人工智慧（AI）培訓。（彭博）

《彭博》21日報導，印尼前總統佐科威（Joko Widodo）表示，即將到來的「智慧經濟」的前景，取決於對民眾進行人工智慧（AI）培訓，並重新思考世界銀行和世界貿易組織等全球機構的體系。

佐科威當天在新加坡舉行的《彭博》新經濟論壇閉幕式上發表談話時提到，他相信如果能確保民眾做好準備，未來將會有更多的工作和機會，「我們必須確保他們了解並學習人工智慧、程式設計、演算法及機器學習」。

他提到，技術素養「至關重要」，因為國家競爭力愈來愈取決於人們如何有效地利用數據和資訊。他也補充說，新的機會也需要國際貨幣基金組織和世界銀行等國際機構重新定義其金融工具和體系，並需要世貿組織（WTO）更新其貿易和關稅規則。

在佐科威執政的10年間，他協助印尼轉型成為全球最具發展潛力的新興市場之一，並擺脫「脆弱五國」的惡名。

他致力於提升這個東南亞最大經濟體在全球供應鏈中的地位，重點發展精煉產品而非原料出口，此舉吸引大量外資，促進出口成長，並實現平均約5％的經濟成長。審慎的政府支出和穩定的通貨膨脹也讓印尼有效控制借貸成本。

經濟擴張提升身為世界第四人口大國的印尼的收入水準，並幾乎消除極端貧困，儘管未能達到佐科威最初設定的7％成長目標。

薪資成長緩慢和就業成長有限仍是其繼任者、現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）面臨的主要挑戰，而全球貿易戰也威脅著服裝和棕櫚油等數百萬就業人口所在的行業。民眾對生活成本和不平等的不滿在8月引發全國範圍內的暴力抗議。

