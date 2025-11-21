為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國副總統范斯希望妻子改信基督教 印度裔怒斥：荒謬又錯誤！

    2025/11/21 15:13 即時新聞／綜合報導
    美國副總統范斯近日表示希望妻子跟他一樣「改信天主教」，在印度及海外印度裔社群掀起巨大爭議。（美聯社）

    美國副總統范斯近日表示希望妻子跟他一樣「改信天主教」，在印度及海外印度裔社群掀起巨大爭議。（美聯社）

    美國副總統范斯（JD Vance）近日因一番談及「希望妻子改信基督教」的言論，在印度及海外印度裔社群掀起巨大爭議。外界質疑，他的言論帶有「皈依期待」，在移民議題高度敏感的美國政治氛圍中，更引發宗教自由與族裔尊重的討論。

    《CNN》報導，范斯上月受邀出席「美國轉折點」活動，一名觀眾問他：「為什麼美國愛國心一定得和基督教劃上等號？」范斯隨後談到自己的跨宗教婚姻，提到妻子烏莎．范斯（Usha Vance）來自印度裔家庭，「她是印度教家庭長大的，但不是非常虔誠」，范斯接著說：「我當然希望有一天她能被基督福音打動，就像我當初一樣。」這番話立刻在印度社群網站上引發批評，外界直指他以副總統之姿公開「期待妻子皈依」，不僅不妥，也在政治上釋出錯誤訊號。

    事實上，烏莎多年前受訪時就談過這段跨宗教婚姻，她當時表示：「我不是天主教徒，也沒有想改信。」她說，孩子雖然就讀天主教學校，但是否受洗由他們自行決定；同時，孩子也會接觸印度教傳統。

    范斯在活動中強調信仰自由的重要性：「最重要的基督教原則之一，就是尊重自由意志，家人一起討論、一起尋找上帝的計畫。」不過，這段「尊重自由意志」的說法，反而被部分印度裔網友認為「講得好聽」，實際上仍把基督信仰置於更高地位。

    「這簡直荒謬、完全錯誤」來自新德里的梅赫塔（Kush Mehta）接受CNN訪問時直批，「每個人都有自己的靈性道路，任何人都不應被期待或被暗示要改宗教。」

    《印度教徒報》（The Hindu）記者阿若拉（Areena Arora）亦撰文批評，指出范斯過去曾明言自己的政策理念「與天主教社會教義高度一致」，如今又以公職身分表達宗教優越感，讓外界難以忽視其政治意涵。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播