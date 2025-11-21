美國副總統范斯希望妻子改信基督教 印度裔怒斥：荒謬又錯誤！

美國副總統范斯近日表示希望妻子跟他一樣「改信天主教」，在印度及海外印度裔社群掀起巨大爭議。（美聯社）

美國副總統范斯（JD Vance）近日因一番談及「希望妻子改信基督教」的言論，在印度及海外印度裔社群掀起巨大爭議。外界質疑，他的言論帶有「皈依期待」，在移民議題高度敏感的美國政治氛圍中，更引發宗教自由與族裔尊重的討論。

據《CNN》報導，范斯上月受邀出席「美國轉折點」活動，一名觀眾問他：「為什麼美國愛國心一定得和基督教劃上等號？」范斯隨後談到自己的跨宗教婚姻，提到妻子烏莎．范斯（Usha Vance）來自印度裔家庭，「她是印度教家庭長大的，但不是非常虔誠」，范斯接著說：「我當然希望有一天她能被基督福音打動，就像我當初一樣。」這番話立刻在印度社群網站上引發批評，外界直指他以副總統之姿公開「期待妻子皈依」，不僅不妥，也在政治上釋出錯誤訊號。

事實上，烏莎多年前受訪時就談過這段跨宗教婚姻，她當時表示：「我不是天主教徒，也沒有想改信。」她說，孩子雖然就讀天主教學校，但是否受洗由他們自行決定；同時，孩子也會接觸印度教傳統。

范斯在活動中強調信仰自由的重要性：「最重要的基督教原則之一，就是尊重自由意志，家人一起討論、一起尋找上帝的計畫。」不過，這段「尊重自由意志」的說法，反而被部分印度裔網友認為「講得好聽」，實際上仍把基督信仰置於更高地位。

「這簡直荒謬、完全錯誤」來自新德里的梅赫塔（Kush Mehta）接受CNN訪問時直批，「每個人都有自己的靈性道路，任何人都不應被期待或被暗示要改宗教。」

《印度教徒報》（The Hindu）記者阿若拉（Areena Arora）亦撰文批評，指出范斯過去曾明言自己的政策理念「與天主教社會教義高度一致」，如今又以公職身分表達宗教優越感，讓外界難以忽視其政治意涵。

