越南中部數十年來最嚴重洪災 至少52人死亡、失踪 損失35.7億元

2025年11月20日，在越南沿海慶和省芽莊市嚴重淹水。當局稱，越南中部地區持續一週的暴雨引發洪水和山崩，死亡人數已上升至16人，數千戶房屋被「歷史性」洪水淹沒。（法新社）

持續一週的極端降雨，使越南中部地區遭遇數十年來最嚴重的洪災，造成大規模破壞，約有50多人死亡、失踪。

根據《越南新聞報》報導，今上午公佈的官方數據，越南中部各省正在努力應對歷史性洪災的重創，這場洪災已造成至少52人死亡或失踪，並造成至少3兆越南盾（約新台幣35.7億元）的損失。自11月16日開始持續的強降雨，在5天內，多個地區達1000至1800毫米的降雨量。

近6.8萬戶房屋淹水，多個省份有40萬用戶仍斷電，約1萬5000公頃水稻和其他作物被毀，近3萬1000頭牲畜和家禽死亡或被洪水沖走。在交通設施部分，國道超過30處路段和省道上142處路段被淹沒或因山崩而阻塞，林同省的主要山口發生嚴重坍塌，導致該省宣布進入緊急狀態，14列客運列車停駛，綏和機場（Tuy Hoa Airport）於11月20日暫停營運。

越南總理范明正（Phạm Minh Chính）於週四晚間召開了一次緊急線上會議，指導國家應對措施，已發布多項緊急指令，命令當局調動一切可用資源保護居民。國防部已部署超過2萬1000名人員，包括民兵部隊，以及數百輛特種車輛，公安部已調動近4萬2000名警力協助救援行動、維護治安和疏導交通。

