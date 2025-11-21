不只美版烏俄終戰草案！ 澤倫斯基還面臨5大壓力

《美聯社》稱，烏克蘭總統澤倫斯基面臨5大壓力。（美聯社）

美國近日力推1項與俄羅斯共同製定的方案，該方案要求烏克蘭做出重大讓步才能結束烏俄戰爭，而俄羅斯幾乎不用讓步。對此《美聯社》表示，烏克蘭總統澤倫斯基面臨的壓力不只美國的終戰方案，他總共還面臨5大壓力。

第一是28點終戰計畫。美國總統川普提出的烏克蘭終戰計畫草案多達28點，該計畫要求烏克蘭向俄羅斯割讓領土，放棄某些武器，還削減一些對該國的關鍵美國軍事援助。

計畫還指出，俄羅斯將獲得對整個東頓巴斯地區的有效控制權，該處是俄羅斯長期以來一直覬覦的地區。澤倫斯基先前曾拒絕此條件，稱其違憲且不公正。

第二是前線和全國各地都面臨壓力。俄軍加大了對前線和後方能源設施的攻擊力度，進一步加劇烏克蘭的困境。

俄軍在多個地區持續穩定推進。在東北部的哈爾科夫州，俄軍正向庫皮揚斯克和利曼（Lyman）2座城市推進。而烏軍最激烈的戰區是被圍困的波克羅夫斯克附近，該市是頓內茨克州東部的重要後勤樞紐。

另外俄羅斯11月對烏克蘭發電廠的襲擊，導致烏克蘭面臨自烏俄戰爭開始後最嚴重的電力短缺。

第三是面臨內訌。自從烏克蘭反腐機構披露能源部門1億美元資金被承包商以回扣形式挪用後，澤倫斯基一直面臨來自其政黨議員的內訌。

調查人員公佈調查結果後，澤倫斯基解雇2名高級官員，並對親信實施制裁，但爭議仍未平息。一些烏克蘭議員和活動人士向澤倫斯基呼籲，解僱其幕僚長葉爾馬克（Andrii Yermak）。

澤倫斯基和葉爾馬克都未被調查人員指控有任何不當行為，但人們普遍認為葉爾馬克掌控政府關鍵人事任命，並在高層政治事務中擁有影響力。議員也認為他應該承擔責任，以幫助恢復公眾的信任。

澤倫斯基領導的人民公僕黨在2019年贏得了議會3分之2以上的席次。但政治人士警告說，若澤倫斯基不與葉爾馬克分道揚鑣，他可能會失去議會多數席位，或面臨黨內分裂。

第四是支持率暴跌。俄羅斯的入侵導致烏克蘭進入戒嚴狀態，總統和國會選舉無限期延後，澤倫斯基對議會的控制減弱，支持率暴跌。

烏克蘭總統任期通常為5年，在戰爭爆發前，下一次選舉原定於2024年春季舉行。澤倫斯基面臨日益增長的政治阻力，可能會影響他推動議會通過任何與俄羅斯談判達成潛在和平協議的能力。

政治分析家表示，如果澤倫斯基在戰後尋求連任，而葉爾馬克仍然活躍在政壇，那麼他的勝算可能會受到影響。

第五是被視為潛在對手的前將軍。澤倫斯基潛在挑戰者之一是烏克蘭前陸軍總司令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi），他在烏俄戰爭的第1年指揮了幾次成功的反攻，並在2023年底被澤倫斯基解職。

現為烏克蘭駐英國大使的扎盧茲尼否認有任何從政意圖，但烏克蘭民調顯示，理論上他與澤倫斯基競選有競爭力，這使得人們不斷猜測他可能會被說服參加下屆選舉。

