    中國實習生幸運抽中輝達顯示卡！ 拒絕上繳被迫離職

    2025/11/21 14:52 即時新聞／綜合報導
    中國實習生抽到顯示卡被要求上繳。（取自微博）

    中國上海某公司一位實習生，日前參加輝達舉辦的活動，幸運抽中一張市價約1萬3000元台幣的顯示卡，沒想到被公司要求上繳，他拒絕後，竟被公司強迫離職。

    綜合中媒報導，上海某公司實習生今年8月入職，本月14日，他前往蘇州參加一場輝達主辦的活動，並幸運地在現場活動中，抽中一張GeForce RTX 5060，目前市價約台幣1萬3000多元。

    沒想到，他還沉浸在中獎的喜悅時，隨行同事當晚就告訴他，公司已經知道他中獎的事情。公司財務聲稱他是代表公司參加活動，出差費用都由公司承擔，因此這張顯示卡也屬於公司財產，要求他週一上班時上繳。

    該名員工受訪表示，雖然獎品並不是非常高價，但這是他人生第一次中大獎，他對此非常在意。回到公司後他特別諮詢財務部門，結果發現財務部門「根本不知情」，整起事件變成羅生門。事後公司高層還介入此事，進行兩次討論，最後雖沒強行沒收顯示卡，但人事部門委婉暗示，此事已經鬧僵，要員工找別的公司，於是他在本月19日提了離職。

    此事曝光後引發討論，不過，相關爭議並非首次。中媒報導，2017年也有中國某公司員工出差時抽中現金，被公司追討，但最後法院駁回公司要求。有律師分析，判決關鍵在於獎品是靠員工「運氣所得」，還是「履行職務」的結果，中獎有偶然性，因此一般歸類為個人運氣所得。

