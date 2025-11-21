曾遭當眾罵蠢、憤而離場！墨西哥佳麗逆襲奪環球小姐后冠

第74屆環球小姐決賽21日在泰國曼谷落幕，墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fatima Bosch）在擊敗120多國參賽者後摘下后冠，喜極而泣。 （歐新社）

第74屆環球小姐（Miss Universe）決賽週五（21日）在泰國曼谷落幕，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fatima Bosch）在擊敗來自120多國的佳麗後摘下后冠。然而，這場勝利背後充滿了戲劇性：波許在本月初才因遭主辦方當眾羞辱而憤然離場，甚至一度驚動墨西哥總統出面聲援。

新科環球小姐波許不僅擁有亮麗外表，更致力於社會公益。據了解，她除了模特兒事業外，也長期關注女性權益議題，此次挺身對抗主辦方的不當對待，更讓她贏得許多支持。

據《法新社》報導，波許在賽前活動中，因拒絕配合發布宣傳內容，遭擁有本屆主辦權的泰國媒體大亨納瓦特（Nawat Itsaragrasil）當眾痛斥。納瓦特甚至在直播中針對她，並叫來保全威脅取消資格。波許當時身穿晚禮服與高跟鞋，憤而離場抗議。

波許事後對記者表示：「你們的總監不尊重人，他罵我蠢（dumb）。世界需要看到這一點，因為我們是賦權女性。」當時其他佳麗試圖起身聲援，卻遭納瓦特喝斥「坐下」。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）事後公開稱讚波許是女性面對侵犯時「勇敢發聲的榜樣」。

評審突辭職 爆出「內定」疑雲

除了主辦方爭議，決賽前一週更有兩名評審突然辭職。法國音樂家哈夫弗契（Omar Harfouch）指控有「秘密且不合法的投票」內定入圍者；前法國球星馬克萊萊（Claude Makelele）也以個人因素退出。官方雖否認指控，但已讓賽事蒙上陰影。

本屆賽事意外頻傳，除了牙買加小姐日前摔落舞台送醫外，英國小姐拉提默（Danielle Latimer）也在服裝秀環節中慘摔在舞台上。

最終，地主國泰國佳麗獲得亞軍，前五名還包括委內瑞拉、菲律賓與象牙海岸。這場充滿混亂與爭議的賽事，也凸顯了環球小姐組織在泰墨雙方共同經營下的文化與管理衝突。

