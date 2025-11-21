川普政府出招！將變性手術定性「殘害兒童」 列入年度人權報告

法國尼斯民眾19日參與集會，紀念跨性別追悼日。川普政府大幅調整外交政策，將把各國對兒童變性與多元、公平與共融（DEI）計畫的支持，列入人權報告的負面追蹤項目。（法新社）

，美國政府週四（21日）宣布一項急劇的政策轉變，其標誌性的年度人權報告將開始追蹤各國支持兒童變性手術以及多元、公平與共融（DEI）計畫的情況。這標誌著川普政府將其國內的保守派優先議程，正式納入美國外交政策的核心。

將變性稱為「殘害兒童」

根據《法新社》報導，美國國務卿魯比歐已向全球美國大使館發送電報，要求在經過修訂且更精簡的年度報告中，納入對這些川普關鍵議題的觀察。國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）發出強硬聲明：「近年來，新的破壞性意識形態為侵犯人權行為提供了避風港。」

皮戈特強調，川普政府不會讓這些侵犯人權的行為不受約束，其中包括「殘害兒童」、侵犯言論自由的法律以及種族歧視性的就業行為。他直言：「我們是在說，夠了。」

具體而言，新版報告將要求大使館回報允許「透過化學或手術殘害兒童以試圖改變其性別」的國家。此外，魯比歐也要求追蹤各國執行「平權行動、多元、公平與共融（DEI）等政策」的情況，這類政策被川普政府定義為「基於種族、性別或種姓給予工人優惠待遇」。

報導指出，這些議題反映了川普上任以來的首要任務。川普多次抨擊跨性別權利，魯比歐領導的國務院已規定護照性別必須與出生證明一致，終止了長達數十年允許民眾自選性別的政策，並取消了前國務卿布林肯任內推出的「X」性別選項。

相較之下，前總統拜登政府曾將LGBTQ權利作為外交政策重點，並任命首位特使倡導海外性少數群體權利，該職位現已被魯比歐廢除。川普不僅終止了旨在提供弱勢群體機會的公平計畫，更威脅實施此類政策的企業，聲稱這傷害了美國白人多數群體。

