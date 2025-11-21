賴清德享用日本水產品 毛寧回「台灣是中國領土」遭網酸爆

旅義華僑作家李穎昨於X平台帳號「李老師不是你老師」轉發毛寧20日於記者會上回答，「台灣是中國領土，不可分割的一部分。無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實」。（圖擷取自李老師不是你老師X）

日相高市早苗日前對於「台灣有事」的表態，引起中國突然禁止日本水產品進口等經濟脅迫措施。賴清德總統昨（20日）透過多個社群平台發布吃日本水產品表達力挺之心，同時間中國外交部發言人毛寧在例行記者會上被路透記者提問有何評論？毛寧卻答非所問回答「台灣是中國領土，不可分割的一部分」，貼文曝光引發不少網友議論。

針對賴清德昨發布中午吃壽司和味噌湯照片，旅義華僑作家李穎昨於X平台帳號「李老師不是你老師」轉發毛寧20日於記者會上回答，「台灣是中國領土，不可分割的一部分。無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實」。

網友看到PO文後相繼留言，有人說「吃個日本水產中國也要崩潰」、「每次都說台灣是中國領土，但是你們飛機都安排『國際線』啊」、「現在拿他沒辦法也是鐵的事實」、「賴清德還有點幽默感，至少不是人機」。

毛寧20日於記者會回答，「台灣是中國領土，不可分割的一部分。無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實」。（圖擷取自中國外交部官網）

