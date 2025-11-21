畫面曝光！烏克蘭單兵太神 肩射擊落俄巡弋飛彈

俄軍「口徑」巡弋飛彈，遭烏克蘭單兵以FN-6肩射飛彈擊落，圖為墜毀的飛彈殘骸。（圖：烏克蘭支援部隊司令部）

根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，烏克蘭軍方公布一段震撼畫面，顯示其機動火力小組創下罕見戰果。一名士兵僅憑肩射式的FN-6可攜式防空飛彈（MANPADS），硬是在幾秒內鎖定、發射，成功攔截了一枚正飛向西部城市的俄軍「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。

烏克蘭武裝部隊支援部隊司令部指出，這次精準打擊由上等兵德米特羅（Dmytro）執行。面對低空飛行、軌跡複雜且設計用來躲避防空網的巡弋飛彈，他只有短短幾秒鐘的時間進行反應。用肩射系統攔截此類目標幾乎是不可能的任務，充分展現了操作員的過人技術與冷靜。

支援部隊司令部發布了攔截當下的影片以及飛彈殘骸照片，並報告：「精準發射，口徑飛彈在空中被摧毀。」畫面顯示飛彈被擊中後在空中爆散，化為火球。軍方強調，這類交戰不僅需要技術，更仰賴4人小組的高度紀律與協調。

德米特羅回憶起那生死攸關的瞬間，形容當時所有情緒都消失了。「在發射的那一刻，世界縮小到只剩下雷達顯示器和一個按鈕。你明白犯錯的代價就是某人被毀掉的生活。那時只有計算、紀律、清晰與責任。」

報導也提到，相較於此次成功的攔截，近日擊中烏克蘭西部城市特諾皮爾（Ternopil）高層住宅的俄軍Kh-101巡弋飛彈，經檢查發現是幾個月前才製造的新品，顯示俄羅斯儘管受到制裁，仍持續生產遠程精準武器。

