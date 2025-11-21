為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    又出事！女足歐冠「關鍵時刻」轉播中斷 BBC被迫道歉

    2025/11/21 12:54 即時新聞／綜合報導
    歐洲足總女子冠軍聯賽在英國倫敦時間20日晚間開打。（歐新社）

    歐洲足總女子冠軍聯賽在英國倫敦時間20日晚間開打。（歐新社）

    英國廣播公司（BBC）日前才和美國總統川普傳出官司爭議，後來又得罪英國王室成員凱特王妃；近日轉播女足歐冠比賽時，又因停電中斷比賽，在比賽場地幾乎零度的低溫下，球員被迫中斷比賽等待恢復。

    綜合外媒報導，歐洲足總女子冠軍聯賽在英國倫敦時間20日晚間開打，然而在雙方戰成1：1平手，巴塞隆納隊剛扳平比分，切爾西隊正積極尋求機會反超時，突然發生停電，場內所有通訊系統以及轉播系統全數中斷，比賽也因此暫停。

    在 Radio 5Live 節目中，前切爾西球星柯比（Fran Kirby）表示：「作為球員，看到比賽因攝影機無法運作而中斷，感到有點奇怪。當然我希望觀眾們在家裡享受比賽，但球員還在場上，你必須讓比賽繼續，球員不會希望在這樣的冷天氣下站著等。」

    報導指出，由於停電關係，讓使用通訊系統的裁判無法溝通，雙方球員最後被迫等待了近5分鐘，比賽才重新開始。過程中， BBC 也在轉播平台上發出道歉文字：「對於節目中斷，我們深感抱歉，並正在努力修復中。」

    BBC 日前才為不當剪輯美國總統川普的發言而向川普致歉，並面臨川普的鉅額求償官司；但隨後BBC又爆出有主播報導新聞提到凱特王妃時，多次以其婚前娘家全名凱特．密道頓（Kate Middleton）稱呼，引發觀眾不滿，最後BBC發表聲明向凱特王妃致歉。

