英國警方揭露洗錢網路助俄羅斯規避制裁 將資金輸送至烏俄戰爭

英國警方表示，在英國境內運作的洗錢網路收購吉爾吉斯1家銀行，以幫助俄羅斯規避西方制裁。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

英國警方今（21）日表示，在英國境內運作的洗錢網路收購了吉爾吉斯（Kyrgyzstan）的1家銀行，以幫助俄羅斯規避西方制裁，並將資金輸送至烏俄戰爭。

根據《法新社》報導，洗錢網路至少在英國28個城鎮利用數百名信差（couriers）收取來自毒品交易、槍枝走私等犯罪活動的現金。英國國家犯罪調查局（NCA）在發布「破壞穩定行動」（Operation Destabilise）最新進展時表示，這些資金隨後被迅速兌換成加密貨幣，並轉移到世界各地。

請繼續往下閱讀...

NCA指出，這項國際行動目前已逮捕128人，並在英國繳獲超過2500萬英鎊（約台幣10.2億元）的現金和加密貨幣。

NCA聲稱，名為「Smart」和「TGR」的俄語網路是許多資金轉移的核心。它們為參與網路犯罪、毒品和槍枝走私的跨國犯罪集團洗錢，並幫助其俄羅斯客戶非法繞過金融限制，在英國投資。

在去年12月啟動的「破壞穩定行動」第2階段中，英國當局發現部分洗錢資金透過吉爾吉斯的克雷梅特銀行（Keremet Bank）進行轉移。該銀行於2024年聖誕節當天被與「TGR」頭目羅西（George Rossi）有關的Altair Holding SA公司秘密收購。

NCA表示，克雷梅特銀行隨後幫助俄羅斯國有銀行Promsvyazbank（PSB）轉移資金，該銀行為俄羅斯軍工企業提供支援。

NCA中負責經濟犯罪的副局長梅爾基（Sal Melki）表示，犯罪網路的運作規模「令人瞠目結舌」，強調必需繼續逮捕、起訴和制裁犯罪分子。

