北韓小型電廠耗逾9年竣工 金正恩剪綵認「地方自力完成」

北韓江原道淮陽郡一座小型水力發電廠竣工，國務委員會委員長金正恩20日出席竣工儀式。（法新社）

北韓電力供應情況嚴峻，產業發展和居民生活嚴重受影響。近日北韓江原道淮陽郡一座小型水力發電廠竣工，國務委員會委員長金正恩出席竣工儀式時，竟表示地方單憑自身力量建造電廠「值得自豪」，體現平壤專注軍武發展、忽視民用基礎建設的情況。

《韓聯社》報導，淮陽軍民發電廠20日舉行竣工儀式。金正恩在活動上致辭，對竣工表示讚賞和滿意。北韓官媒報導，淮陽軍民發電廠為江原道全力推動的6座小型發電廠中，最後一個完工的建案。

金正恩表示，「相較其他地區，江原道人口相對較少，工業基礎也較薄弱，但依然能單憑自身力量完成小型水力發電廠建設，值得自豪。」

小型水力發電廠與一般水力發電廠相比，佔地面積更小，建設成本更低。北韓不斷推動地方小型水力發電廠建設，原因是地方供電情況十分嚴峻，產業和居民生活嚴重受影響。

隸屬南韓統一部的「北韓資訊網站」提供的資料顯示，以2021年為基準，北韓發電裝置容量為822.5萬瓩，僅為南韓1億3402萬瓩的6.1%；實際總發電量為255億度，僅為南韓的4.4%。

《韓聯社》報導，從淮陽軍民發電廠2016年6月20日首次見報來看，建案施工可能持續了9年以上。據推測，在北韓中央政府未提供人力和物力支援的情況下，江原道政府自行推動相關建設，因此耗時較長。

金正恩20日在活動上致辭並剪綵，接著參觀發電廠內部，勉勵工作人員。他本月19日出席平壤市江東郡醫院竣工儀式，緊接著現身江原道淮陽郡小型水力發電廠竣工典禮，分析認為，勞動黨第9次全國代表大會將於明年初召開，金正恩遂加緊推動其政見「地方發展20×10政策」取得成果。

金正恩20日參觀電廠內部，勉勵工作人員。（法新社）

