為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    北韓小型電廠耗逾9年竣工 金正恩剪綵認「地方自力完成」

    2025/11/21 14:35 即時新聞／綜合報導
    北韓江原道淮陽郡一座小型水力發電廠竣工，國務委員會委員長金正恩20日出席竣工儀式。（法新社）

    北韓江原道淮陽郡一座小型水力發電廠竣工，國務委員會委員長金正恩20日出席竣工儀式。（法新社）

    北韓電力供應情況嚴峻，產業發展和居民生活嚴重受影響。近日北韓江原道淮陽郡一座小型水力發電廠竣工，國務委員會委員長金正恩出席竣工儀式時，竟表示地方單憑自身力量建造電廠「值得自豪」，體現平壤專注軍武發展、忽視民用基礎建設的情況。

    《韓聯社》報導，淮陽軍民發電廠20日舉行竣工儀式。金正恩在活動上致辭，對竣工表示讚賞和滿意。北韓官媒報導，淮陽軍民發電廠為江原道全力推動的6座小型發電廠中，最後一個完工的建案。

    金正恩表示，「相較其他地區，江原道人口相對較少，工業基礎也較薄弱，但依然能單憑自身力量完成小型水力發電廠建設，值得自豪。」

    小型水力發電廠與一般水力發電廠相比，佔地面積更小，建設成本更低。北韓不斷推動地方小型水力發電廠建設，原因是地方供電情況十分嚴峻，產業和居民生活嚴重受影響。

    隸屬南韓統一部的「北韓資訊網站」提供的資料顯示，以2021年為基準，北韓發電裝置容量為822.5萬瓩，僅為南韓1億3402萬瓩的6.1%；實際總發電量為255億度，僅為南韓的4.4%。

    《韓聯社》報導，從淮陽軍民發電廠2016年6月20日首次見報來看，建案施工可能持續了9年以上。據推測，在北韓中央政府未提供人力和物力支援的情況下，江原道政府自行推動相關建設，因此耗時較長。

    金正恩20日在活動上致辭並剪綵，接著參觀發電廠內部，勉勵工作人員。他本月19日出席平壤市江東郡醫院竣工儀式，緊接著現身江原道淮陽郡小型水力發電廠竣工典禮，分析認為，勞動黨第9次全國代表大會將於明年初召開，金正恩遂加緊推動其政見「地方發展20×10政策」取得成果。

    金正恩20日參觀電廠內部，勉勵工作人員。（法新社）

    金正恩20日參觀電廠內部，勉勵工作人員。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播