    首頁 > 國際

    伊朗核問題再成焦點 IAEA要求提供武器級鈾庫存資訊

    2025/11/21 10:59 編譯謝宜哲／綜合報導
    國際原子能總署20日要求伊朗與該機構充分合作，提供有關其近乎武器級鈾庫存的精確資訊 。（美聯社）

    國際原子能總署（IAEA）20日要求伊朗與該機構充分合作，提供有關其近乎武器級鈾庫存的精確資訊 ，並允許核查人員進入伊朗核設施。

    根據《美聯社》報導，由法國、英國、德國和美國提出的決議，要求伊朗立即向國際原子能總署提供其核武庫的最新資訊。不願透露姓名的外交官稱，在國際原子能總署位於維也納總部舉行的投票中，35個成員國的理事會中有19個國家投票贊成該決議。

    俄羅斯、中國和尼日投了反對票，12個國家棄權，1個國家未投票。

    伊朗常駐國際原子能總署代表納賈菲（Reza Najafi）譴責20日通過的決議，並表示該決議旨在對伊朗施加不當壓力，散佈關於當前局勢的虛假和誤導性敘述。

    納賈菲指出，該決議的起草者目光短淺且傲慢自大，認為伊朗即使在遭受轟炸的情況下也有義務繼續與國際原子能總署進行例行合作。

    納賈菲聲稱，鑑於伊朗境內存放「危險核材料」的受保護設施遭到攻擊，伊朗認為當前局勢「遠非正常」。

    納賈菲強調，伊朗已做好準備進行有意義和建設性的接觸，但決議的起草者選擇了另1條道路，錯誤地認為施壓和威脅會奏效。

    納賈菲還說，伊朗將在稍後階段宣布回應。

    自從以色列和美國在6月的12天戰爭中襲擊伊朗核設施後，伊朗一直拒絕讓國際原子能總署核查人員進入受襲擊影響的核設施。但根據《不擴散核武器條約》，伊朗有法律義務與該監督機構合作。

