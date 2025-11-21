為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普28點終戰計畫全文曝光！逼烏克蘭割讓頓巴斯、永不入北約

    2025/11/21 10:52 編譯陳成良／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基20日在基輔與美國陸軍部長德里斯科爾（右）舉行會談，商討美方提出的終戰計畫草案。（路透）

    根據《美聯社》21日獨家取得的文件，美國總統川普提出的烏克蘭終戰計畫草案多達28點，內容由華府與莫斯科共同擬定，條件明顯偏向俄羅斯。該計畫要求烏克蘭割讓領土、修憲承諾不加入北約，並大幅裁減軍備，以換取停火與經濟重建。以下為這份「川普式交易」的關鍵細節：

    領土割讓與主權限制

    草案第21點明確指出，克里米亞、以及合稱為「頓巴斯地區」的盧甘斯克與頓內茨克，將被承認為「俄羅斯實際控制領土」，連美國也將予以承認。赫爾松與札波羅熱則沿接觸線凍結。最關鍵的是，烏克蘭軍隊必須撤出目前控制的頓內茨克部分區域，該區將被設為非軍事緩衝區。此外，第7點要求烏克蘭修憲承諾「永不加入北約」，北約章程也將加入相應條款。

    軍隊裁減與有條件保證

    第6點規定，烏克蘭武裝部隊規模將被限制在60萬人以內，且北約不得在烏克蘭駐軍。作為交換，美國提供安全保證（第10點），若俄羅斯再次入侵，將面臨全球制裁恢復及軍事回應；但若烏克蘭無故攻擊俄羅斯，保證將失效。此外，美國將從提供安全保證中獲得「補償」。

    俄重返G8、美抽成重建利潤

    對俄羅斯而言，第13點承諾將分階段解除制裁，並邀請其重返八大工業國集團（G8）。第19點更允許俄羅斯分食札波羅熱核電廠50%的電力。在重建方面（第14點），將動用1000億美元的凍結俄羅斯資產，但美國將從中抽取50%的利潤。

    草案最後規定（第27點），協議執行將由川普親自領導的「和平委員會」監督。一旦簽署，烏克蘭需在100天內舉行選舉，且所有參戰方將獲得全面特赦。

