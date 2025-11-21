民主黨議員呼籲軍人拒絕非法命令 川普稱煽動叛亂並揚言死刑

美國總統川普20日在社交媒體上稱，一些民主黨議員進行煽動叛亂行為，還說他們應判處死刑。（美聯社）

美國6位民主黨議員18日發布1部影片，呼籲現役軍人拒絕執行非法命令。對此美國總統川普20日在社交媒體上稱，一些民主黨議員進行煽動叛亂行為，還說他們應判處死刑。

根據衛報（The Guardian）報導，民主黨參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）、凱利（Mark Kelly）和眾議員古德蘭德（Maggie Goodlander）、德盧齊奧（Chris Deluzio）、霍拉漢（Chrissy Houlahan）和克勞（Jason Crow）18日在影片中表示，現在對美國憲法的威脅不僅來自國外，也來自美國國內，而美國法律明確規定，軍人可拒絕執行非法命令。

值得注意的是，他們只說軍人要反抗非法命令，沒有號召反對任何具體政策或命令。

川普20日在社交媒體上發表3篇文章，表達對他們的不滿。川普在第一篇文章中指出，有人進行最高級別的煽動叛亂行為，這些叛國者都應該被逮捕並送上法庭。

川普在第二篇文章中聲稱，呼籲軍人拒絕命令的言論很糟糕，對美國來說很危險，這些言論不能被容忍。

川普在第三篇文章中說，煽動叛亂行為應處以死刑（punishable by death）。

在川普發表文章後，眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）和眾議院民主黨黨團主席阿吉拉爾（Pete Aguilar）發表譴責他的聯合聲明。

他們表示，政治暴力在美國沒有立足之地，他們譴責川普對國會議員發出的有力威脅。他們強調，每一位美國人都必需團結起來，譴責總統煽動謀殺和政治暴力的言論。

