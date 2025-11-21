為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    民主黨議員呼籲軍人拒絕非法命令 川普稱煽動叛亂並揚言死刑

    2025/11/21 10:20 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普20日在社交媒體上稱，一些民主黨議員進行煽動叛亂行為，還說他們應判處死刑。（美聯社）

    美國總統川普20日在社交媒體上稱，一些民主黨議員進行煽動叛亂行為，還說他們應判處死刑。（美聯社）

    美國6位民主黨議員18日發布1部影片，呼籲現役軍人拒絕執行非法命令。對此美國總統川普20日在社交媒體上稱，一些民主黨議員進行煽動叛亂行為，還說他們應判處死刑。

    根據衛報（The Guardian）報導，民主黨參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）、凱利（Mark Kelly）和眾議員古德蘭德（Maggie Goodlander）、德盧齊奧（Chris Deluzio）、霍拉漢（Chrissy Houlahan）和克勞（Jason Crow）18日在影片中表示，現在對美國憲法的威脅不僅來自國外，也來自美國國內，而美國法律明確規定，軍人可拒絕執行非法命令。

    值得注意的是，他們只說軍人要反抗非法命令，沒有號召反對任何具體政策或命令。

    川普20日在社交媒體上發表3篇文章，表達對他們的不滿。川普在第一篇文章中指出，有人進行最高級別的煽動叛亂行為，這些叛國者都應該被逮捕並送上法庭。

    川普在第二篇文章中聲稱，呼籲軍人拒絕命令的言論很糟糕，對美國來說很危險，這些言論不能被容忍。

    川普在第三篇文章中說，煽動叛亂行為應處以死刑（punishable by death）。

    在川普發表文章後，眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）和眾議院民主黨黨團主席阿吉拉爾（Pete Aguilar）發表譴責他的聯合聲明。

    他們表示，政治暴力在美國沒有立足之地，他們譴責川普對國會議員發出的有力威脅。他們強調，每一位美國人都必需團結起來，譴責總統煽動謀殺和政治暴力的言論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播