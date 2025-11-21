以襲加薩致33死 哈瑪斯稱：令人震驚的屠殺

以色列在19日晚間至20日清晨襲擊加薩，造成33人死亡。（美聯社）

以色列20日清晨空襲加薩南部城市汗尤尼斯，造成5人死亡。加薩官員稱，過去約12小時內以色列對加薩的空襲，已造成33人死亡。

根據《美聯社》報導，此前以色列表示，其士兵19日在汗尤尼斯遭到武裝分子襲擊，隨後進行了空襲回應。

請繼續往下閱讀...

加薩納賽爾（Nasser）醫院人員指出，以色列在19日晚間至20日清晨對汗尤尼斯收容流離失所者的帳篷發動了4次空襲，造成17人死亡，其中包括5名婦女和5名兒童。

加薩希法（Al-Shifa ）醫院人員聲稱，2起空襲造成1棟建築物內16人死亡，其中包括3名婦女和7名兒童。罹難者遺體已被送往該醫院。

哈瑪斯在聲明中譴責以色列的空襲是「令人震驚的屠殺」（shocking massacre），並否認向以色列士兵開火。

以軍表示，空襲目標是2名哈瑪斯成員，其中1人是該組織海軍部隊（naval unit）的指揮官，另1人則負責汗尤尼斯部分地區的隧道。

自加薩停火協議生效後，以色列空襲次數已減少，但並未完全停止。加薩衛生部指出，停火開始後已有超過300人死亡，但此數字並未區分平民和戰鬥人員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法