曾因挺台遭中國制裁 中裔日籍參議員石平籲將薛劍驅逐出境

日本參議元石平因為長期批評中共、力挺台灣，過去曾遭中國制裁。（圖翻攝自石平X）

中日關係緊張近日引發外界關注，資深媒體人矢板明夫指出，針對中國駐大阪總領事薛劍日前揚言「斬首」高市，中裔日籍參議院議員石平要求外相茂木敏充考慮將其列為「不受歡迎人物」、驅逐出境。

因不滿日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，中國駐大阪總領事薛劍日前發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市。兩國關係緊張情勢不斷升溫，近日中國更頻頻對日施壓。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫在臉書發文指出，日本維新會的新科參議院議員石平，在參議院外交防衛委員會的第一次質詢，便直接把矛頭對準中國駐大阪總領事薛劍，要求外相茂木敏充考慮將其列為「不受歡迎人物」、驅逐出境。

矢板明夫表示，石平明確表態，認為高市首相涉及台灣的談話十分合理、必要，也對避免台海衝突有嚇阻效果，因此他「全力支持」。他同時還讚賞日本政府拒絕撤回首相發言，認為這種態度值得「高度評價」並「深表敬意」。對於薛劍的惡意貼文，石平毫不客氣，直指那是對日本首相的殺人暗示，完全不可原諒。

矢板明夫提到，然而，日本政府目前僅向中方提出抗議，要求「適當應對」。對此石平直言，以他多年對中國的觀察，中方幾乎不可能做出所謂「適當的回應」。因此，他明確建議日本政府採取更有力的手段，把薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。他當面詢問茂木外相，日本是否願意聽從國民的聲音，採取真正有效的行動。

茂木外相承認薛劍的發言「極其不適當」，並表示外務省已提出嚴正抗議，但他只承諾會持續要求中方改善，並沒有正面回應是否會採取更激烈的措施。石平追問：如果中國根本不採取任何處置，日本難道只能不斷「要求」下去嗎？茂木則以「不能提前暴露外交底牌」回應。

矢板明夫說，石平對這樣的回答顯然不滿意，但他依然強調，日本必須捍衛自身尊嚴，也必須為日中關係的真實穩定奠定基礎，因此政府必須採取更強硬、更果斷的措施。他過去也曾痛批薛劍是「野蠻國家的黑道外交官」，認為日本根本不可能與這樣的國家建立什麼「戰略互惠關係」。

矢板明夫也分享，石平1962年出生於中國四川，北京大學畢業後到日本留學，2007年取得日本國籍，是日本著名的政治評論家。今年夏天首次當選參議院議員。他因過去的政治立場與言行，已被中國政府列為制裁對象，甚至被官方媒體辱稱為「大漢奸」。

矢板明夫在文末直言，石平犀利的質詢再度展現了他毫不退縮的態度。既捍衛日本主權，也毫不畏懼批評中國，同時也顯示出他對台灣的友好與堅定立場。

今年9月8日，中國外交部宣布，對日本參議員石平採取反制措施，凍結其在中國境內各類財產，禁止中國境內組織、個人與石平進行交易、合作，禁止石平及其直系親屬入境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法