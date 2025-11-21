回應賴總統吃日料！日參議員啖滷肉飯 喊話「德不孤必有鄰」

梅村瑞穗昨晚在社群PO出與滷肉飯、芒果優格的合照，並以「德不孤，必有鄰」註解台日情誼。（圖擷自梅村瑞穗X）

中國稍早再度禁止日本水產品進口，賴清德總統昨（20日）午餐特意選擇壽司還有味噌湯，傳達民主夥伴相互支持的真誠友誼。日本參議員梅村瑞穗隨後也在社群大啖滷肉飯、芒果優格，打上台日國旗表情符號（emoji），並以「德不孤，必有鄰」註解台日情誼。

日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言，引發北京採取禁止日本水產品進口等經濟脅迫措施。賴清德總統昨天中午在社群平台X（舊名Twitter）發文說，「今天午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

梅村瑞穗昨天晚間6時20分在X分享了賴清德總統的貼文，稱明天午餐打算吃台灣美食滷肉飯配芒果，並強調「德不孤，必有鄰」、「非常感謝」，最後附上台日國旗emoji。

晚間8時28分，梅村瑞穗又在X發文，稱自己「言而有信」，並直接PO出與滷肉飯、芒果優格的合照。梅村瑞穗說：「等不及明天午餐，晚餐就吃了滷肉飯和芒果優格。」貼文最後還貼心補充，若提前一晚將芒果乾浸泡在優格中，口感會更新鮮、味道也更美味，值得一試。

梅村瑞穗支持台日友好的舉動，讓日本網友紛紛在貼文下方表示，「感謝台灣的大家做出這麼美味的食物」、「日本和台灣之間的交流令人欣慰，我現在就要訂購鳳梨酥」、「看起來真好吃，被可愛的梅村圈粉了」、「不管去過多少次都想再到台灣玩」。

