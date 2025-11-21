為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    巴西COP30展館火警中斷氣候協商　幸未釀傷亡

    2025/11/21 04:21 中央社

    聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）正在巴西舉行，會議的一處展館今天發生火災，與會代表紛紛驚慌跑向出口，全球各國部長的協商進程也因此受阻。

    法新社報導，聯合國人員與保全趕緊拿滅火器撲滅火勢，展館屋頂被燒破一個洞，走道濃煙瀰漫，人們一邊大喊「失火了」。

    巴西觀光部長薩比諾（Celso Sabino）表示，火勢隨後獲得控制，並未傳出人員傷亡。起火原因尚待釐清。

    消防隊趕抵現場時，會場內外已滿是濃煙。本次會議是在亞馬遜雨林（Amazon）邊緣的城市貝倫（Belem）搭大型帳篷舉行，參與人數數以萬計。

    巴西COP30主辦單位表示：「消防人員與維安團隊第一時間投入應變，並持續監控現場狀況。」

    火災發生當下，各國部長正緊鑼密鼓協商，力圖突破化石燃料、氣候融資及交易措施談判的僵局。而這場為期兩週的會議只剩下一天。

    巴西代表團團長利里奧（Mauricio Lyrio）表示，他在簽署一份與第三國的協議時被要求離開現場，代表團不認為今天能夠返回會場。（編譯：楊昭彥）1141121

