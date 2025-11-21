英國：俄艦侵犯專屬經濟海域　首度雷射攻擊英空軍

繼今年1月後，俄羅斯間諜船「琥珀」（Yantar）近日再度於英國周邊活動。主責武裝部隊事務的英國國防副大臣卡恩斯（Al Carns）今天在國會應詢表示，這已是「琥珀」今年第2次侵犯英國專屬經濟海域（EEZ）。

也就是說，今年以來，「琥珀」2次進入英國周邊水域，2次皆侵犯英國EEZ。

英國國防大臣希利（John Healey）昨天主動告訴媒體，「琥珀」近幾週在英國周邊水域活動，目前在蘇格蘭北部，期間曾瞄準監控它的英國空軍P-8「海神式」反潛巡邏機，並發射雷射光束，影響英方飛行員。

希利說，俄方行為「極度危險」，但他要正告俄羅斯及其總統普丁（Vladimir Putin），「我們（英國）知道你們在做什麼；一旦『琥珀』本週南下，我們已做好準備。」

希利隨後回應媒體提問表示，這是「琥珀」第一次以雷射光束攻擊英國空軍。

希利重申，他已改變英國海軍的交戰規則（ROE），以利英方更貼近監控俄艦。他說，回應俄方舉措，英方的「軍事行動選項」已就緒。

「琥珀」今年1月於英國周邊現蹤時，希利曾赴國會發表聲明並罕見主動宣布，他已變更英國海軍的ROE，並曾授權一艘英國海軍核動力潛艦在接近「琥珀」後，浮出水面，以向俄方展現英方一直在秘密監控、掌握「琥珀」的一舉一動。

希利當時說，英方這麼做是為了嚇阻；俄方接獲警告後，隨即離開英國水域。不過，英方變更ROE、讓潛艦罕見浮出水面，皆發生於去年11月，這反映「琥珀」在英國周邊的活動頻率和性質已達警戒門檻。

希利今年1月向國會表示，「琥珀」是一艘「間諜船」（spy ship），可用於蒐集情資、定位英國的水下關鍵基礎設施。

根據英國國防部的資訊，「琥珀」去年11月在英國周邊現蹤時，曾被發現在海底電纜附近徘徊。

公開資料顯示，「琥珀」名義上是海洋研究船，編制屬俄羅斯北方艦隊，配備包含直升機起降平台，以及可用於深海監偵行動的自主與無人載具，載具運作深度可達水下6000公尺。

根據俄方說法，「琥珀」有能力監測並攔截秘密通訊，深潛載具也可用於破壞海底電纜。「琥珀」是俄羅斯國防部深海研究總局（GUGI）計畫一部分。英國政府今年6月宣布制裁GUGI。

希利昨天說，「琥珀」在和平時期可用於監偵，衝突時期可用於破壞，俄羅斯這類船舶的設計用意就是如此。

卡恩斯今天進一步表示，「琥珀」的活動範圍不僅止於英國，而是涵蓋歐洲和世界其他地方；俄羅斯擁有數艘用於威脅他國水下關鍵基礎設施的船舶，「琥珀」不過是其中一艘。

卡恩斯說，俄羅斯發展相關「軍事級」能力已有「數十年」，這些能力可部署於水面艦艇或潛艦。

針對「琥珀」近日在英國周邊的活動和雷射光束攻擊事件，卡恩斯指出，除了數架P-8，英方另出動一艘23型（Type 23）巡防艦「薩默塞特號」（HMS Somerset）監控俄方一舉一動。過程中，自「琥珀」發出的雷射光束往英方其中一架P-8及其飛行員方向發射。經事後檢查，飛行員、P-8及其設備皆未有損傷。

一如希利，卡恩斯今天也強調，英國徹底了解俄方意圖；一旦水下基礎設施遭破壞，相關人士、單位和國家絕對得負起責任。

儘管英方未曾言明俄方雷射光束的實際強度為何，僅能從結果推測絕未達定向能武器程度，卡恩斯今天在國會以「雷射筆」（laser pen）形容俄方所用工具，並稱「區區一支雷射筆」不足以嚇阻英國採取必要的反制措施。

相較於英方強調對俄方的「全盤掌握」，希利昨天提到，去年11月在英國潛艦浮出水面、警告「琥珀」勿輕舉妄動以前，俄方實際上並未掌握英方潛艦已就近監控「琥珀」一段時間。（編輯：楊昭彥）1141121

