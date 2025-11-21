香港立法會選舉風聲鶴唳！3人轉貼民運人士臉書貼文 被控煽動不投票

香港立法會即將在12月7日改選。（歐新社檔案照）

香港立法會即將在12月7日改選，當局20日起訴3人，指控他們轉貼「反中亂港分子」的社群媒體貼文，呼籲他人不要投票。

綜合外電與香港媒體報導，廉政公署起訴年齡介於55歲至66歲之間的2男1女，並獲裁判官簽發手令，通緝發布原始貼文、現已離港的2名男子，包括2019年「反送中」抗爭首件暴動罪被告示威者湯偉雄，以及綽號「姜牧師」的姜嘉偉。

請繼續往下閱讀...

姜嘉偉已於今年7月遭國安處懸賞20萬港幣（約80萬台幣）通緝，並於8月被列為「指明潛逃者」，涉嫌在境外籌組、成立或參與「香港議會」，鼓吹發動公投實現「自決」，觸犯「香港國安法」下的「顛覆國家政權罪」。

廉署調查顯示，已離港的34歲姜嘉偉及44歲湯偉雄，曾各自在其「臉書」專頁，發布煽惑他人在立法會選舉中不投票的貼文。55歲冷氣工程師黃建國之後在其臉書轉載姜嘉偉的貼文，66歲無業的林建栻及61歲家庭主婦馬惠鈴，則是轉載湯偉雄的貼文。

廉署14日拘捕黃、林及馬3人，指控他們在選舉期間內藉由公開活動，做出煽惑他人不投票的非法行為，違反「選舉條例」，下午在西九龍裁判法院提訊。

2025年立法會選舉提名期於10月24日展開，由當日起直至12月7日投票日，為所謂的「選舉期間」。廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，將觸犯「選舉條例」第27A條，轉載相關內容亦屬違法。

北京在2021年重塑香港選舉制度，確保只有「愛國者」才能擔任公職，而12月7日的選舉將選出第2批依照新制度產生的立法會議員。不到4分之1的議席屬於直接選舉產生。

