維持以色列軍力優勢 路透：沙國F-35不具同等先進性能

美國總統川普接待來訪的沙烏地阿拉伯實際掌權者、王儲穆罕默德‧沙爾曼（Mohammed bin Salman）之際，打破過往美國政府界線，同意向利雅德出售尖端戰鬥機F-35，外界議論此舉將衝擊以色列在中東的軍事獨強地位。但據「路透」引述美官員和國防專家說法，向沙國出售的F-35將不具備以色列版本的部分先進系統和功能。

出於華盛頓維持以色列在中東軍事領先地位的方針，以國不僅是該地區唯一取得F-35的國家，更享有無須美方同意便能自行改造戰機的特權，包括與自身武器系統進行整合，以及增加雷達干擾能力和其它升級。沙國若能取得F-35，勢將削減以色列長期掌握的優勢。不過提供給沙國的版本，將缺少先進武器系統及電戰設備等以色列機隊擁有的高階性能和裝備。

報導引述華府智庫「米歇爾航空太空研究所」執行主任伯基（Douglas Birkey）分析，即便沙國取得F-35，也不太可能獲得為第五代戰鬥機設計的次世代空對空飛彈「AIM-260」聯合先進戰術飛彈（JATM）。

以色列除了維持戰機性能上的優勢，數量上也不至於落入下風。當前以國有2支F-35戰鬥機中隊運作中，且正在籌備第3支。沙國則會被限制在2支中隊，且需要花費數年成形。

