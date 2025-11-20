為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    法國發布新版民防生存指南 假資訊行動也納入可能危機

    2025/11/20 22:06 國際新聞中心／綜合報導
    2015年巴黎恐怖攻擊後法國士兵在艾菲爾鐵塔周邊警戒。（法新社檔案照）

    2015年巴黎恐怖攻擊後法國士兵在艾菲爾鐵塔周邊警戒。（法新社檔案照）

    法國政府20日公布新版「全民有責」（Tous responsables）生存手冊，指引民眾如何因應危機發生時，自力維持至少72小時基本生活，手冊列出可能發生的危機，涵蓋天災、核災、戰爭、甚至假資訊行動等情況。

    根據法國BFMTV電視台報導，這份新版生存手冊20日起發放，當中列出數項法國人必須學習因應的風險，除了天然災害風險，如新型冠狀病毒疫情（Covid-19）等健康風險，也涵蓋如核電廠事故等技術性危機，以及人為的網路攻擊、戰爭、恐怖主義，甚至假資訊行動。政府聲明指出，這份指南的用意，是讓民眾在發生危機時，能自給維持至少72小時，因為「危機發生後頭3天最困難」。

    官方建議民眾事先準備好「緊急避難包」，並維持隨時可用狀態；當中物品應該包含符合個人基本需求、確保個人安全的基本物資，如飲水、糧食、藥品和急救包、保暖和照明用品，可取得外界訊息的收音機、手機等裝置和電池，以及現金、處方箋、身分證件等重要文件，手冊也建議準備書籍、遊戲等娛樂用品。

    法國政府還鼓勵民眾學習急救技能，例如心肺復甦術（CPR）和操作自動體外心臟電擊去顫器（AED）。

    BFMTV報導引述幾位民眾對這份手冊的看法，受訪者認為「有備無患比措手不及好」，這些可能的危機令人感到不安，「但是我們得做好準備」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播