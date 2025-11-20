法國發布新版民防生存指南 假資訊行動也納入可能危機

2015年巴黎恐怖攻擊後法國士兵在艾菲爾鐵塔周邊警戒。（法新社檔案照）

法國政府20日公布新版「全民有責」（Tous responsables）生存手冊，指引民眾如何因應危機發生時，自力維持至少72小時基本生活，手冊列出可能發生的危機，涵蓋天災、核災、戰爭、甚至假資訊行動等情況。

根據法國BFMTV電視台報導，這份新版生存手冊20日起發放，當中列出數項法國人必須學習因應的風險，除了天然災害風險，如新型冠狀病毒疫情（Covid-19）等健康風險，也涵蓋如核電廠事故等技術性危機，以及人為的網路攻擊、戰爭、恐怖主義，甚至假資訊行動。政府聲明指出，這份指南的用意，是讓民眾在發生危機時，能自給維持至少72小時，因為「危機發生後頭3天最困難」。

官方建議民眾事先準備好「緊急避難包」，並維持隨時可用狀態；當中物品應該包含符合個人基本需求、確保個人安全的基本物資，如飲水、糧食、藥品和急救包、保暖和照明用品，可取得外界訊息的收音機、手機等裝置和電池，以及現金、處方箋、身分證件等重要文件，手冊也建議準備書籍、遊戲等娛樂用品。

法國政府還鼓勵民眾學習急救技能，例如心肺復甦術（CPR）和操作自動體外心臟電擊去顫器（AED）。

BFMTV報導引述幾位民眾對這份手冊的看法，受訪者認為「有備無患比措手不及好」，這些可能的危機令人感到不安，「但是我們得做好準備」。

