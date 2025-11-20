奧地利14歲以下穆斯林女孩「校內禁戴頭巾」 原因及罰則曝光

奧地利計畫禁止14歲以下女孩在學校戴伊斯蘭頭巾。（路透社）

奧地利（Austria）計畫禁止14歲以下的女孩，在學校裡面佩戴伊斯蘭頭巾，理由是這象徵壓迫女性。

英媒《每日郵報》報導，奧地利官員普拉科姆（Claudia Plakolm）今天公布了禁令細節，她說，「11歲的女孩戴頭巾，是壓迫的象徵。女孩會因此產生羞恥感、扭曲的身體形象，以及不穩定的自我價值。」這項草案很快將提交國會辯論，預計2026或2027學年開始實施。

據報導，這個禁令的構想最早於2019年提出，而普拉科姆強調，如今的情況已完全不同，因為14歲以下的穆斯林女孩數量，從3000人暴增到1萬2000人。禁令將適用於所有學校，包含公立與私立學校，涵蓋教室、操場、體育館與校內運動場，但不適用於第三方舉辦的校外活動。當地媒體報導，禁令分2階段實施。

第1階段為「宣導期」，從2026年2月開始，學校、家長及學生將被完整說明新規定；第2階段為「正式執行期」，自2026年9月的學期開始，同時也會伴隨違規的處罰措施。若14歲以下的女孩在校佩戴頭巾或布卡，她與家長恐被叫到學校會談；若依然違反規定，則安排與地方教育機關的第2次會議。

同時，多次違規者可能會由當地的青少年福利機構介入，家長最重將面臨130至700英鎊（約新台幣5400至2萬9000元）的罰款，或最高2週的監禁，草案最初甚至提出了最高880英鎊（約新台幣3萬7000元）的罰款。

