奧運選手竟變大毒梟還殺人滅口 FBI列「十大通緝要犯」 懸賞4.8億

加拿大前奧運單板滑雪選手萊恩．韋丁（Ryan Wedding）涉嫌主導跨國毒品集團，被FBI列為「十大通緝要犯」，懸賞1500萬美金。（法新社）

加拿大前奧運單板滑雪選手萊恩．韋丁（Ryan Wedding）涉嫌主導跨國毒品集團，並與墨西哥錫那羅亞（Sinaloa）販毒組織合作走私大量古柯鹼，如今又因被控策畫殺害一名聯邦證人、企圖阻止美方引渡，再度成為焦點。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）週三宣布，已對他追加數項重罪並列入「十大通緝要犯」。

根據《美聯社》報導，美國加州日前解封的聯邦起訴書揭露，韋丁今年1月策動在哥倫比亞的謀殺案，目標是一名能證明其跨國毒品網路運作的關鍵證人。他誤以為「殺人滅證」就能阻斷引渡程序、掩蓋他與販毒集團的牽連。檢方指出，包括韋丁在內，共有11名涉案者遭到起訴與逮捕。

美國聯邦調查局（FBI）已將韋丁列入「十大通緝要犯」，開出高達1500萬美元（約新台幣4.8億元）的懸賞金。調查顯示，韋丁目前疑似在錫那羅亞販毒集團的庇護下藏匿於墨西哥，擔任要角，負責協助將大量古柯鹼自哥倫比亞經墨西哥運往美國與加拿大。

邦迪說，美方追捕不會因其過去運動員身分而有任何寬待：「無論你是街角小販，還是國際毒梟，我們都會找到你，並讓你為自己的罪行付出代價。」

檢方指出，韋丁以「El Jefe」、「Public Enemy」、「James Conrad King」等多個化名行事，而且早在2024年就因經營橫跨哥倫比亞、墨西哥、南加州與加拿大的大型毒品網路被起訴。他被控每年走私多達60公噸古柯鹼，手法包括利用長途卡車跨境運毒。

令人震驚的是，當局指控韋丁為確保證人遭遇不測，竟透過加拿大名為「Dirty News」的網站刊登證人照片，暴露身分，讓他成為獵殺目標。證人最終在哥倫比亞麥德林（Medellín）餐廳外遭跟蹤，近距離射殺。

中央加州聯邦檢察官埃賽利（Bill Essayli）痛批，韋丁錯以為透過暴力滅口即可拖垮美方偵辦，他的如意算盤最終失敗：「他以為殺人就能讓案件消失，但他完全錯了。」

美國政府同時宣布，對其他涉案人士提供每名最高200萬美元的獎金，呼籲各界提供線索，協助將相關嫌犯繩之以法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

