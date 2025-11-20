捷克「2火車」對撞！釀57傷交通中斷 車頭擠壓畫面曝光

捷克「2火車」對撞！釀57傷交通中斷 車頭擠壓畫面曝光2025/11/20 21:53 即時新聞／綜合報導
捷克20日發生2列火車相撞的意外。（擷取自捷克警察局X）
捷克布傑約維采市（České Budějovice）今（20）日發生火車相撞的憾事。1輛高速特快列車與1輛客運列車在清晨相撞，導致現場至少有57人受傷，消防員與醫護人員也迅速趕抵現場。
英媒《太陽報》今（20）日報導，當地醫院的發言人提到，目前已有5人因重傷被送往醫院，其餘乘客則受到輕傷，並迅速由現場的醫護人員處理。捷克交通部長庫普卡（Martin Kupka）表示，詳細事故原因仍在調查當中。
據報導，車禍初步的資訊顯示，可能是其中1列火車闖越了停車訊號，未按照號誌停車而釀禍。事後，所有乘客均已從列車上疏散，更造成捷克布傑約維采與皮爾森（Plzeň）之間的交通鐵路中斷，而事發現場則由巴士運送疏散。
Cestující z obou vlaků jsou evakuováni Probíhá triáž a ošetřování zraněných ve spolupráci se ZZS a Policií ČR.— Hasičský záchranný sbor ČR （@hasici_cr） November 20, 2025
Na místě jsou evakuační autobusy @HZS_jihocesky. pic.twitter.com/vzesJv1UEX
Na místě srážky kriminalisté dokončují ohledání místa činu. Předběžná škoda byla odhadnutna na 150 milionů korun na obou vlacích. Kriminalisté zahájí úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. pic.twitter.com/w4UGfz5bX0— Policie ČR （@PolicieCZ） November 20, 2025
