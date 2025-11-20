為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    捷克「2火車」對撞！釀57傷交通中斷 車頭擠壓畫面曝光

    2025/11/20 21:53 即時新聞／綜合報導
    捷克20日發生2列火車相撞的意外。（擷取自捷克警察局X）

    捷克20日發生2列火車相撞的意外。（擷取自捷克警察局X）

    捷克布傑約維采市（České Budějovice）今（20）日發生火車相撞的憾事。1輛高速特快列車與1輛客運列車在清晨相撞，導致現場至少有57人受傷，消防員與醫護人員也迅速趕抵現場。

    英媒《太陽報》今（20）日報導，當地醫院的發言人提到，目前已有5人因重傷被送往醫院，其餘乘客則受到輕傷，並迅速由現場的醫護人員處理。捷克交通部長庫普卡（Martin Kupka）表示，詳細事故原因仍在調查當中。

    據報導，車禍初步的資訊顯示，可能是其中1列火車闖越了停車訊號，未按照號誌停車而釀禍。事後，所有乘客均已從列車上疏散，更造成捷克布傑約維采與皮爾森（Plzeň）之間的交通鐵路中斷，而事發現場則由巴士運送疏散。

