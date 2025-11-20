為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    針對查爾斯三世？巴黎蠟像館新作 黛妃穿「復仇禮服」亮相

    2025/11/20 19:52 編譯張沛元／綜合報導
    法國巴黎格雷萬蠟像館的工作人員，20日忙著調整該館最新展出、身穿知名「復仇禮服」的英國已故黛安娜王妃蠟像。（美聯社）

    法國巴黎格雷萬蠟像館的工作人員，20日忙著調整該館最新展出、身穿知名「復仇禮服」的英國已故黛安娜王妃蠟像。（美聯社）

    類似英國倫敦杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）、集結世界各國名人蠟像的法國巴黎格雷萬蠟像館（Grevin Museum），20日揭幕1尊新作─身著所謂「復仇禮服」（revenge dress）的英國已故黛安娜王妃蠟像。

    位於巴黎市中心的格雷萬蠟像館已有黛妃前夫、英王查爾斯三世，以及黛妃前婆婆、已故英女王伊莉莎白二世的蠟像。儘管巴黎是黛妃香消玉殞之地，但巴黎的格雷萬蠟像館此前並無黛妃蠟像。

    而今格雷萬蠟像館終於展出黛妃蠟像，還讓她穿上複製版的「復仇禮服」─1件由Christina Stambolian設計的黑色露肩禮服。1994年6月29日，當時還是王儲的查爾斯坦承出軌的訪問播出當天，黛妃身著這件耀眼的禮服公開亮相。由於訪談內容早已外洩與見諸媒體，外界研判，黛妃當天是刻意選擇穿這件「戰袍」公開亮相。

    黛妃與查爾斯在1981年結婚，2人婚後育有威廉與哈利2位王子；1996年，黛妃與分居數年的查爾斯離婚，1997年8月在巴黎車禍身亡，享年36歲。

    格雷萬蠟像館在聲明中說，即便距離黛妃在巴黎不幸辭世已超過28年，「黛安娜仍是全球流行文化一大要角，其時尚品味、人道主義與獨立精神仍為人稱頌」；「復仇禮服」已成為重拾自我、堅毅女性氣質與恢復自信的象徵。

