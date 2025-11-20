AI假圖滿天飛？ 美國指中國「抹黑飆風」推銷殲-10

近期美國一份最新報告指出，中國涉嫌發動大規模假訊息攻勢，意圖打擊法國「飆風」戰機在國際市場的銷售。（資料照）

近期美國一份最新報告指出，中國涉嫌發動大規模假訊息攻勢，意圖打擊法國「飆風」戰機在國際市場的銷售。原因源自今年五月，印度在與巴基斯坦的短暫衝突中，首次動用飆風戰機對抗巴軍所部署的中國製武器。報告曝光後，中國外交部立即否認，並反指美方報告本身才是假訊息。

根據《路透》報導，美國「中美經濟與安全審查委員會」指出，中國透過大量假社群帳號散布AI生成影像與電玩畫面，宣稱那些畫面是由中國殲-10戰鬥機擊落的印度飆風戰機殘骸，意圖削弱外界對飆風性能的信心。報告也指出，北京不僅藉衝突機會測試武器性能，更趁機強化軍售宣傳，甚至成功說服印尼暫緩原本已在進行的飆風採購案，轉而考慮採買殲-10。

請繼續往下閱讀...

報告強調，北京刻意將五月的印巴衝突描繪為「代理人戰爭」，以誇大自身參與程度。其中巴基斯坦以中國殲-10擊落印度飆風的說法，成為中國軍火推銷的主打案例。不過報告亦指出，印度軍方通報的至少三架遭擊落戰機，並非全部都能確認為飆風。

對此，中國外交部發言人毛寧反駁，稱報告內容「完全錯誤」，並批評該委員會「長期抱持意識形態偏見，毫無可信度」。印度外交部與印尼國防部則尚未就此作出回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法