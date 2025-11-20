它就是彗星！星際訪客3I/ATLAS近照曝 NASA打臉「外星太空船」說

NASA 19日公佈「火星勘測軌道衛星」（MRO）10月2日拍下的3I/ATLAS星際天體最新影樣。（法新社）

星際天體「3I／亞特拉斯」（3I/ATLAS），正飛越太陽系，全球天文學界正利用「僅此一次路過」的機會，觀測這個歷來確認的第三個星際訪客，美國國家航空暨太空總署（NASA）出動3具探測器，20日公布3I的最新近距離影像，駁斥這個天體是外星人太空船的揣測。

《路透》、《美聯社》報導，3I/ATLAS上個月已無害地從火星附近飛掠而過，當時NASA的3具探測器就在火星上或附近，在這個星際彗星以約2900萬公里距離飛過時，對準它拍攝。除了NASA，歐洲太空總署（ESA）在火星周邊的兩顆衛星也同步加入觀測。

請繼續往下閱讀...

NASA最新影像呈現有些模糊的一團白色小光斑，但是明顯可見圍繞其核心的氣體塵埃雲「彗髮」，和沿著其軌跡延伸的塵埃尾。義大利「虛擬望遠鏡計畫」（Virtual Telescope Project）天文學家馬錫（Gianluca Masi），20日也公布了他用遠距望遠鏡拍下的畫面。

NASA科學任務局副局長佛克斯（Nicola Fox）在馬里蘭州舉行的記者會說：「看到這樣的天體，大家很自然地會好奇，我們很高興全世界都和我們一起好奇。」這個「我們太陽系的友好訪客」出現後，「我們很快就能說『是，它的行為肯定地完全像一顆彗星，我們完全沒看到任何技術方面的特徵或者跡象，會讓我們認為它不是彗星』」。

日前一名哈佛大學物理學家曾質疑，3I/ATLAS可能不是彗星，而是外星科技。NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）在19日記者會一開始就強調，「我認為我們有必要說清楚，這個天體就是一顆彗星」，「它看起來像彗星、行為像彗星，所有證據都顯示它就是彗星」。

NASA說，3I/ATLAS對地球不構成威脅，與地球最近距離2億7500萬公里。已經動用超過12個科學平台研究此天體，接下來威力強大的韋伯太空望遠鏡（JWST）等多個太空望遠鏡，將持續追蹤。

義大利「虛擬望遠鏡計畫」（Virtual Telescope Project）天文學家馬錫（Gianluca Masi），20日公布他在義大利曼恰諾用望遠鏡拍下的3I/亞特拉斯星際天體。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法