《涼宮春日的憂鬱》原型學校少子化將退場 23日開放聖地巡禮

由日本京都動畫（京阿尼）製作人氣動畫《涼宮春日的憂鬱》中的「北高中」原型學校─兵庫縣西宮市縣立西宮北高校，因少子化的關係，於2027年3月底退場，而本月23日將首次為粉絲開放，10月1日一開放報名，名額就被搶光。

《讀賣新聞》報導，自2006年動畫開播以來，粉絲暱稱西宮北高校前的斜坡為「春日斜坡」，許多粉絲會到學校周邊進行聖地巡禮。因少子化，西宮北高校2022年決定與附近的一所高中合併，今年4月起併校，且校名更改為西宮苦樂園高等學校，原校名西宮北高則會在目前二年級生畢業時，即2027年3月底正式廢止。現今校門上掛著兩所學校的牌子。

由於先前不准粉絲進入校園朝聖，但在校名因合併要消失之前，學校決定開放教學大樓一天，並希望利用「涼宮春日聖地巡禮」來促進學生學習。

這次活動由老師與學生共同籌備，活動當天，學生會帶著粉絲前往動畫中出現的景點，並體驗學生所製作的AR，當他們用智慧型手機對準校園內特定景點，螢幕上就會出現動畫中的場景。

參與製作AR的高二學生說，希望透過這次的活動，讓西宮北高校能夠留在更多人的記憶裡；負責準備活動的西宮苦樂園高等學校1年級學生想告訴新生及未來的學生，這所學校是《涼宮春日的憂鬱》聖地。

