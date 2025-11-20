劍指俄羅斯 歐盟打造「軍事申根區」

歐盟旗。（路透檔案照）

著眼於對俄羅斯威脅，歐盟19日宣布一項新防禦計畫，將打通境內軍事運輸要道，形成「軍事申根區」，讓發生危機時，戰車、部隊能更便利跨越歐盟27個成員國邊境運輸，加速部署。

《美聯社》19日報導，歐盟執委會提出的這份軍事機動性提案，將投資176億5000萬歐元，在大約500處被視為運輸瓶頸的基礎設施，包括無法承受重型車輛的橋樑、港口與隧道等。未來一旦發生戰爭或重大災害，將啟動緊急機制，授權軍隊優先使用機場、道路與鐵路等設施，並暫時豁免不受部份地區現行對危險物品運輸的規範限制。

各成員國將共同協調，簡化平時、緊急狀態和戰時的跨境部署流程。《法國國際廣播電台》（RFI）中文網報導，歐盟研擬設立可在全歐盟通行的「統一通行證」，避免多國繁瑣申請流程，這項簡化措施可將部隊和裝備運輸時間縮短到3天。

歐盟執委會國防事務執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）表示，這項方案最終旨在形成「軍事申根區」。不過要整合防務運輸，目前仍存在運輸系統升級，如鐵道軌距不一致，以及語言、作業程序等問題。庫比柳斯說，像愛沙尼亞、拉脫維亞和芬蘭這些「前線國家」，須與法國、德國等「大陸國家」建立更緊密的基礎建設連結。

這項方案凸顯美國總統川普上任後帶來的地緣政治的巨大轉向。庫比柳斯指出，歐洲數國情報機關已提出警告，俄羅斯可能在未來3或4年內攻擊歐盟，或試探北大西洋公約組織（NATO）憲章「第五條款」的集體防衛機制。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，現在增加防衛支出或可避免戰爭，「軟弱會招來對方採取行動」，意指俄羅斯。

歐盟執委會19日也宣佈「國防工業轉型路線圖」（Defense Industry Transformation Roadmap），旨在簡化防衛工業相關規範，使之一致，並將投資導向歐洲本土生產武器、車輛、衛星與彈藥。執委會主席馮德萊恩在社群平台X上表示，「具有韌性的基礎設施、協同行動、和更安全的歐洲，今天的軍事機動方案將強化歐洲在危機時刻的準備和快速行動能力」。

